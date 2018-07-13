戀人聖地！「愛心石滬」伴夕陽！盛夏淡水添浪漫

2018年07月13日 10:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不久就是七夕了，計畫好到哪出遊呢？搭乘捷運就可抵達的淡水是不少人喜愛的觀光景點，然除了老街、紅毛城，其實還有很多秘境是要天時、地利、人和呢！近來就有人在淡水沙崙拍攝到圍起來的「愛心石滬」，搭配夕陽、漁人碼頭的光雕橋，浪漫100％。

漁人碼頭夕陽。（新北市漁業處提供）

廣受好評暑期漁業文化體驗活動，今年活動報名已額滿囉，想參加的民眾也不要灰心，由新北市政府農業局推薦的自助行程報你知，邀請民眾親身來體驗淡水區漁人碼頭的沙崙石滬，完整重現過去傳統的智慧漁法，另歡迎大家搭乘娛樂漁業漁船體驗淡水河自然風光，下午漫步在漁人碼頭木棧道上，眼看燄紅夕陽，吹著微涼秋風、聽著街頭藝人演唱動人歌曲，在暑假期間，農業局歡迎您來趟淡水漁人碼頭，體驗不同層次淡水漁業文化。

情人橋光雕。（新北市漁業處提供）

農業局表示，早期石滬遍布北海岸，是當地漁民重要的生計來源，隨著漁撈技術的進步，漁船漸漸取代了石滬的地位，而這些古老又美麗的石滬在自然的海水不斷侵蝕，又缺少維護的情況下，大多頹圮毀壞。近年來，新北市政府重新修建沙崙石滬，成功重現前人的智慧結晶，期望讓古老的漁業文化得以傳承，想看石滬不用再到遙遠的離島去了，新北市淡水區漁人碼頭西側的沙崙石滬，歡迎大家親身來體驗。

暢遊淡水河。（新北市漁業處提供）

淡水漁人碼頭係為國內、外著名觀光景點，近年轉型發展觀光娛樂漁業，為讓一般民眾能出海從事海上休閒活動，「縱橫四海號」、「福爾摩沙號」及「愛之船」等3艘娛樂漁業漁船提供搭載釣客、觀光客出海海釣及暢遊港區服務，一般民眾持身分證即可搭乘娛樂漁業漁船從事休閒海釣活動，以極佳的海洋休閒觀光資源，結合遊憩、觀光、休閒、運動，創造港區新特色，歡迎來淡水漁人碼頭體驗古老漁法以及在地河岸與海上的休閒活動，認識淡水河海之美。

最後，別忘了到淡水漁人碼頭木棧道散散步或從福容飯店旁的情人塔上遠眺對岸八里、觀音山欣賞河海山色；本港最著名的「淡江夕照」，黃昏的美景引人入勝，踏上本港跨港情人橋，該橋炫麗七彩的光雕，宛如夜間的彩虹般，為漁人碼頭打造夢幻般的童話故事，歡迎大家來尋幽探訪。

(中時電子報)