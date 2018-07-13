林正儀扛不了故宮去職 和國寶翠玉白菜有關？

故宮院長林正儀意外在這波內閣改組下台。(資料照片 中央社)

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中時電子報
/綜合報導

這波行政院內閣改組中，故宮院長林正儀也在名單上，令外界感到意外，有說法是他身體出狀況而請辭，但熟悉美術界人士指出，林正儀忙搞新南向和年輕化，南院工程又解約出包，故宮內部士氣低落。今年北京故宮一句「翠玉白菜」只是三級品說法，更引來故宮動怒澄清，北京故宮急起直追，而台北故宫乏善可呈，諸多壓力的累積，終於讓林正儀扛不下去。

聯合報報導，藝術界對林正儀的下台不意外，有人直指他為讓故宮年輕化，舉辦實境遊戲、密室逃脫、開放文物攝影打卡等點子，把故宫搞LOW了，甚至有人說，這樣走下去是讓「故宮變成文化中心」。

據了解，林正儀重文創行銷而輕文物，重挫故宮三大處：書畫處、圖書文獻處、器物處的士氣，且為配合小英的新南向政策，強推許多政策和展覽，也搞得內部苦不堪言。林正儀接掌故宮2年，院內陸續發生展櫃神秘開啟、借展文物破損等事件，顯示院內文物管理出現問題。

當台北故宮積極打造全民的故宮之際，北京故宮院長單霽翔私下談論台北故宮鎮館之寶，說「翠玉白菜」和「肉形石」在北京故宮只算得上三級品，惹來台北故宫發新聞稿鄭重澄清，外界認為，此舉反映面對北京故宮迅速崛起，台北故宮累積了許多壓力和缺乏自信。

該報導分析，故宮耆老那志良早年捧紅翆玉白菜後，珍藏在深宮中的大批文物，仍距離民眾十分遙遠，反觀北京故宮獲中國大陸重點栽培，集結一流的專家學者重新詮釋策展宮內文物，又有強大文創團隊行銷成為媒體焦點，讓衍生商品大賣，兩岸故宮的我消彼長，讓人不禁期待新故宮院長上任後，要能拿出新的秘密武器，而不再只有這件「三級品」翠玉白菜，是故宮享譽世界的「人氣國寶」。

(中時電子報)

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