長途搭機到澳洲看孫女 老翁肺栓塞撐回台就醫

2018年07月13日 10:25 中時 林宏聰

暑假出國旅遊旺季，70歲老翁搭飛機到澳洲探望孫女，長途飛行後不斷喘氣，撐1個多星期回台後馬上求診，高雄阮綜合醫院檢查發現是因深部靜脈栓塞導致肺栓塞，若再晚1、2天就醫，恐有猝死危險，醫師提醒，搭機超過2小時就得小心。

阮綜合醫院心臟外科主任林伯彥指出，肺部血管栓塞患者會覺得喘，但因為血管只是部分阻塞，還不至於致命，一旦像這名張姓老翁一樣拖延多日，栓塞擴大即有休克致死危險，事後回顧他的病史，唯一可能致病因子就是搭長途飛機久坐。

另外，阮綜合心臟內科主治醫師林韋丞最近收治1名45歲女病患，休假到泰國旅遊，搭機3個小時、再坐船2小時後，雙腳立刻腫脹、發紅，隔天症狀惡化，完全無法行走，行程全部泡湯，經檢查也是深層靜脈栓塞，服用新型口服抗凝血劑2個月後，下肢已無腫脹。

林伯彥表示，困坐機艙造成的下肢深部靜脈栓塞，別名是「經濟艙症候群」，只要在狹小空間坐著不動2小時以上，血液流動變慢，加上喝水量減少可能造成血液濃稠，通常不會有任何症狀，不過若血栓較大，可能造成局部血管阻塞而紅腫、疼痛，經常發生於下肢，萬一血栓流到肺部，也可能引發肺栓塞。

根據統計，肺栓塞是飛航旅客死亡的主要原因之一，目前以抗凝血劑為主要治療方式，也可以導管將血栓吸出。

林伯彥提醒民眾，搭乘飛機穿寬鬆服裝，避免穿著太緊的衣褲影響血液循環，且每小時應喝200毫升開水，避免飲酒，每30分鐘到1小時更要起身活動一下，做3到5分鐘的腳步運動，原地上下踮腳尖即可，高危險族群也可考慮穿著分段壓力襪，降低靜脈栓塞風險。

(中時 )