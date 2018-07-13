新鶯群出谷 兩岸齊和鳴

2018年07月13日 10:20 中時電子報 綜合報導

音樂與演唱在藝術的領域裡，是跨越族群、語言、地區的傳遞者。音樂的呈現打破了人與人之間的內心藩籬，歌詞更令音符有了扣人心旋的功能。兩者合而為一的演唱,是傳遞美好訊息的極高的境界。

「中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會」、台北市「青青合唱團」，將在7月14日聯合主辦第二屆「新鶯出谷」兩岸合唱交流演出，除了由台灣社會精英人士所組成的「青青合唱團」引領，同時邀請兩岸共計五所中、小學合唱團所呈現的「新鶯出谷」於台北聯合演出，其宗旨不僅僅象徵音樂跨領域、跨語言與族群的融合，最重要的目的，對於促進兩岸青少年，在音樂演出的過程中，所帶來的聯誼意義，同時更是炎黃子孫水乳交融的最佳應證。

包括上海市外國語大學附屬大境中學合唱團等兩岸團體，都將熱烈演出。(主辦單位提供)

「新鶯出谷」兩岸合唱、音樂饗宴活動時間時間為 7 月 14 日(六) 下午 13:30 入場，地點為北市圓山大飯店 10 樓表演廳。表演團體與獨奏名單如下：北市青青合唱團、上海市外國語大學附屬大境中學合唱團、基隆市信義國小IDOL合唱團、連雲港市墟溝中心小學愛樂合唱團、新竹桃山國小合唱團、上海市小熒星合唱團、電吉他獨奏 演奏者:李宏葳(臺北)、大提琴獨奏 大提琴:康慈恩(臺北)、低音大提琴獨奏 低音大提琴:黃力皓(香港)、小提琴獨奏小提琴:陳藹琳(香港)、弦樂鋼琴伴奏:康慈崴(臺北)。

(中時電子報)