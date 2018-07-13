柯文哲林右昌聯手卡朱？朱立倫：把事情做好

2018年07月13日 10:50 中時 葉德正

支持朱立倫參選總統呼聲高，本次瑪莉亞颱風四點鐘之亂，外傳是北市聯手基隆卡朱，新北市長朱立倫表示，他不會這樣想，只有大家各自為市民負責，只要市民平安最重要，每一位市長他的考量，有他決定的依據，新北市的考量就是只要中央氣象局認定新北市符合停班停課標準，他就必須要宣布停班停課。

朱立倫說，他覺得遇到問題就檢討，到底是過去比較沒有這樣經驗，以後能否快速地決定，都要檢討就好，只要市長做的決定，都要負起責任，新北市做了這樣的決定，不管原始是誰提出來的，都要負責。

朱立倫也說，四點鐘的決定是三個市共同宣布的，他做為市長，或者是台北市或基隆市，大家共同負責，他對新北市民負責。

至於是否考慮2020選總統，朱立倫說，他們現在每天處理所有市政工作把它做好，尤其這幾天又有颱風，希望颱風不要來台灣，萬一來的話，就做好防颱工作。

至於新任閣員的名單，朱立倫說，不管內閣怎麼變，唯一的目標就是把事情做好、把問題解決，到目前為止民眾會有質疑，就是該做好的事沒有做好，造成的混亂還沒有解決，包括「拔管案」到底後續要怎麼做，又或是最近水果的問題，不是換一個部長就能夠解決。

被問到柯文哲心機是否很重，朱立倫說，柯市長昨天說他沒有出手，那他們也不要出手，大家都把事情做好。

(中時 )