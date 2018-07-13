省什麼！川普取消美韓軍演 不夠買1架F18戰機

F/A-18F「超級大黃蜂」戰機2018年6月2日從「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN 75）航母起飛的資料照。（美國海軍）

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中時電子報

美國總統川普宣稱，取消8月的美韓聯合演習將省下龐大的經費，但結果卻顯示，省下的錢還不夠買一架F／A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機。

據CNBC新聞網13日報導，五角大廈估計，美韓「乙支自由衛士」聯合演習原本要耗費美國約1,400萬美元（近4.3億台幣），但在川普與北韓最高領導人金正恩在新加坡舉行的歷史性峰會後，目前已「無限期中止」。

金正恩堅稱，美韓聯合演習是對北韓的挑釁，也是在為日後侵略北韓做準備。

然而，「乙支自由衛士」近4.3億台幣的花費對五角大廈的7,000億美元（約21兆台幣）預算來說，實在是九牛一毛，甚至只能買1/5架波音F／A-18「超級大黃蜂」戰機。

川普今年稍早說，F/A-18是他最喜歡的戰機，甚至形容它為「藝術品」，還表示美國打算再買24架。而據美國海軍2018年預算估計，買一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機約要6,900萬美元（約21億台幣）。

川普6月在與金正恩舉行過峰會後說，「我認為舉行軍演不太適當。首先，我們能省下大錢，其次，我認為他們（北韓）真的會很感激」。

此外，川普也指出，美國空軍從關島出動轟炸機，花費6個半小時飛到朝鮮半島，參與區域演習，也很耗費資源。

(中時電子報)

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