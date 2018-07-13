警政署發布高階警官調動令 159人名單看這裡

2018年07月13日 10:57 中時 林郁平

警政署為因應本月中旬將有保五總隊長、屏東縣警察局長等數名高階警官屆齡退休，高雄市警察局長何明洲也提早退，縣（市）警察局副局長職務提升至「警監四階」，日前規劃警職調整案，並送到內政部由部長葉俊榮簽核。不料，行政院12日公布內閣改組名單，葉俊榮轉任教育部，由徐國勇接任內政部長，讓外界揣測警職調整名單恐有變數，可能會延後發布，但警政署仍依原計畫於今(13)日發布名單，表示新任部長考量年底大選將屆，為應選前治安維護工作需要，尊重葉前部長決定的調動名單，並統一於16日到任。

警政署表示，之前網路流傳部分調動名單，經清查為警政署人事室李姓專員未遵守相關規定致不慎外漏，業予記過處分並調整非主管職務，爾後再發生類此情形，必嚴懲不貸，以儆效尤。

調整名單如下：

1、保安警察第三總隊總隊長李永癸陞任高雄市政府警察局局長

2、台北市政府警察局副局長蔡耀坤調任本署保安警察第三總隊總隊長

3、刑事警察局副局長呂春長調任台北市警察局副局長

4、苗栗縣警察局局長林炎田調任刑事警察局副局長

5、花蓮港務警察總隊總隊長林國清調任苗栗縣警察局局長

6、警政署行政組組長徐世霖調任花蓮港務警察總隊總隊長

7、新北市警察局新莊分局分局長張國雄陞任警政署行政組組長

8、南投縣警察局局長邱寬愉調任警政署保防組組長

9、警政署保防組組長陳木樹調任南投縣警察局局長

10、桃園市警察局副局長謝榮隆調任保安警察第五總隊總隊長

11、新北市警察局督察長林漢堂調任桃園市警察局副局長

12、嘉義市警察局局長詹永華調任新北市警察局督察長

13、基隆港務警察總隊總隊長林水順調任嘉義市警察局局長

14、刑事局主任秘書李文章調任基隆港務警察總隊總隊長

15、保安警察第七總隊主任秘書莊定凱調任刑事警察局主任秘書

16、警政署秘書室主任朱宗泰調任刑事警察局副局長

17、警政署交通組副組長廖訓誠調任本署秘書室主任

18、桃園市警察局督察長魏慶賢調任該局主任秘書

19、雲林縣警察局局長許錫榮調任桃園市警察局督察長

20、警政署交通組組長黃勢清調任雲林縣警察局局長

21、桃園市警察局主任秘書王鳳輝調任警政署交通組組長

22、高雄市警察局新興分局分局長葉明潭陞任屏東縣警察局局長

23、新北市警察局中和分局分局長葉爾煙陞任保安警察第五總隊副總隊長

24、警政署科長汪忠榮陞任專門委員

25、警政署科長黃世吉陞任警監督察

26、警政署科長馮強生陞任警監督察

27、警政署科長陳文智陞任警監督察

28、警政署科長程文宏陞任警監督察

29、警政署科長蔡清龍陞任警監督察

30、警政署警監督察郭瑞權調任台中市警察局警政監

31、高雄市警察局交通警察大隊大隊長黃耀煌陞任該局警政監

32、高雄市警察局警政監梁原銘調任刑事警察局警政監

33、台南市警察局第六分局分局長黃勝智調任基隆市警察局副局長

34、新北市警察局永和分局分局長蘇永芳調任基隆市警察局副局長

35、警政署警監督察陳進吉調任新竹市警察局副局長

36、警政署警監督察張厚齊調任新竹市警察局副局長

37、台中市警察局民防管制中心主任陳清華調任嘉義市警察局副局長

38、台中市政府警察局秘書室主任蕭興南調任嘉義市政府警察局副局長

39、桃園市政府警察局平鎮分局分局長張維鎮調任宜蘭縣政府警察局副局長

40、警政署警監督察徐歆調任宜蘭縣政府警察局副局長

41、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長蕭欽杰調任新竹縣政府警察局副局長

42、臺北市政府警察局行政科科長林志盛調任新竹縣政府警察局副局長

43、桃園市政府警察局八德分局分局長趙成之調任苗栗縣警察局副局長

44、新北市政府警察局後勤科科長陳明宏調任苗栗縣警察局副局長

45、臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長王清海調任彰化縣警察局副局長

46、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長賴宏豐調任彰化縣警察局副局長

47、臺中市政府警察局行政科科長郭仁賓調任南投縣政府警察局副局長

48、臺北市政府警察局資訊室主任林樹國調任南投縣政府警察局副局長

49、臺中市政府警察局後勤科科長許明耀調任雲林縣警察局副局長

50、刑事警察局兩岸科科長鄒貴智調任雲林縣警察局副局長

51、臺南市政府警察局後勤科科長張順調調任嘉義縣警察局副局長

52、國道公路警察局督察長歐祖明調任嘉義縣警察局副局長

53、臺南市政府警察局第五分局分局長吳清飛調任屏東縣政府警察局副局長

54、高雄市政府警察局督察林長春調任屏東縣政府警察局副局長

55、新北市政府警察局法制室主任黃中華調任花蓮縣警察局副局長

56、臺北市政府警察局外事科科長林妙齡調任花蓮縣警察局副局長

57、臺中市政府警察局犯罪預防科科長莊耿宗調任臺東縣警察局副局長

58、國道公路警察局交通科科長吳燕山調任臺東縣警察局副局長

59、警政署科長張永呈調任澎湖縣政府警察局副局長

60、航空警察局航空保安科科長沈明義調任澎湖縣政府警察局副局長

61、航空警察局督察長江守寰調任金門縣警察局副局長

62、桃園市政府警察局秘書室主任蔡培崑調任連江縣警察局副局長

63、臺北市政府警察局內湖分局分局長黃勝源調任該局士林分局分局長

64、臺北市政府警察局保安科科長李權哲調任該局內湖分局分局長

65、新北市政府警察局樹林分局分局長林武宏調任該局新莊分局分局長

66、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長林温柔調任該局樹林分局分局長

67、新北市政府警察局資訊室主任張國哲調任該局保安警察大隊大隊長

68、新北市政府警察局蘆洲分局分局長張錦成調任該局中和分局分局長

69、高雄市政府警察局林園分局分局長陳杏結調任新北市政府警察局蘆洲分局分局長

70、新北市政府警察局瑞芳分局分局長謝宗宏調任該局永和分局分局長

71、新北市政府警察局金山分局分局長陳良德調任該局瑞芳分局分局長

72、臺南市政府警察局玉井分局分局長陳保安調任新北市政府警察局金山分局分局長

73、臺北市政府警察局士林分局分局長黃炳訓調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長

74、桃園市政府警察局蘆竹分局分局長楊台興調任該局八德分局分局長

75、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長李建民調任該局蘆竹分局分局長

76、桃園市政府警察局犯罪預防科科長陳世寶調任該局交通警察大隊大隊長

77、桃園市政府警察局保安科科長鍾孝平調任該局保安警察大隊大隊長

78、刑事警察局偵查第九大隊大隊長邱紹洲調任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長

79、臺南市政府警察局學甲分局分局長陳錦文調任該局第五分局分局長

80、臺南市政府警察局白河分局分局長陳建民調任該局學甲分局分局長

81、警政署科長斯儀仙調任臺南市政府警察局白河分局分局長

82、臺南市政府警察局善化分局分局長許坤田調任該局第六分局分局長

83、臺南市政府警察局新化分局分局長許芳毅調任該局善化分局分局長

84、警政署警監督察方國璽調任臺南市政府警察局新化分局分局長

85、臺南市政府警察局麻豆分局分局長楊青垂調任該局玉井分局分局長

86、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長楊慶裕調任該局麻豆分局分局長

87、臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長翁誌宏調任該局交通警察大隊大隊長

88、臺南市政府警察局防治科科長洪頂力調任該局保安警察大隊大隊長

89、刑事警察局偵查第六大隊大隊長古瑞麟調任臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長

90、高雄市政府警察局三民第一分局分局長戴台捷調任該局新興分局分局長

91、高雄市政府警察局岡山分局分局長郭俊廷調任該局三民第一分局分局長

92、高雄市政府警察局湖內分局分局長孫成儒調任該局岡山分局分局長

93、警政署科長王世芳調任高雄市政府警察局湖內分局分局長

94、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長林依仰調任該局林園分局分局長

95、航空警察局高雄分局分局長劉安杰調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長

96、高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長陳文耀調任該局交通警察大隊大隊長

97、高雄市政府警察局保安科科長林宏輝調任該局保安警察大隊大隊長

98、桃園市政府警察局行政科科長范振煥調任本署科長

99、臺北市政府警察局督察葉思廉調任本署科長

100、新北市政府警察局督察戴能振調任本署科長

101、臺中市政府警察局督察林漢堂調任本署科長

102、宜蘭縣政府警察局副局長王炳睿調任本署科長

103、臺東縣警察局副局長蔡宗昌調任本署科長

104、新竹市警察局副局長黃秀法調任本署科長

105、苗栗縣警察局副局長范織坤調任本署科長

106、臺北市政府警察局防治科科長高鎮文調任該局行政科科長

107、臺北市政府警察局督察石明哲調任該局防治科科長

108、臺北市政府警察局督察陳明志調任該局保安科科長

109、金門縣警察局副局長張俊揚調任新北市政府警察局資訊室主任

110、新北市政府警察局督察連金河調任該局法制室主任

111、新北市政府警察局督察周振安調任該局後勤科科長

112、桃園市政府警察局防治科科長黃益三調任該局行政科科長

113、桃園市政府警察局督察王鉉仁調任該局防治科科長

114、桃園市政府警察局督察洪志朋調任該局犯罪預防科科長

115、桃園市政府警察局督察楊啟賢調任該局保安科科長

116、桃園市政府警察局法制室主任張仁傑調任該局秘書室主任

117、警政署科長溫淑盈調任桃園市政府警察局法制室主任

118、臺中市政府警察局督察李長塽調任該局行政科科長

119、警政署科長簡吉照調任臺中市政府警察局秘書室主任

120、臺中市政府警察局督察黃水藤調任該局犯罪預防科科長

121、臺中市政府警察局督察劉太強調任該局後勤科科長

122、臺中市政府警察局督察賈立民調任該局勤務指揮中心主任

123、臺南市政府警察局督察蕭漢中調任該局防治科科長

124、臺南市政府警察局民防管制中心主任朱信憲調任該局後勤科科長

125、臺南市政府警察局督察陳盈溪調任該局民防管制中心主任

126、臺南市政府警察局督察林英仁調任該局保安科科長

127、高雄市政府警察局督察林松木調任該局保安科科長

128、臺東縣警察局副局長石進智調任本署刑事警察局兩岸科科長

129、警政署科長林大為調任本署航空警察局高雄分局分局長

130、臺中市政府警察局督察林獻力調任本署航空警察局督察長

131、高雄市政府警察局督察林建佑調任本署國道公路警察局督察長

132、花蓮縣警察局副局長江東成調任臺北市政府警察局督察

133、基隆市警察局副局長黃惠生調任臺北市政府警察局督察

134、基隆市警察局副局長薛克揚調任臺北市政府警察局督察

135、嘉義市政府警察局副局長王鴻儒調任新北市政府警察局督察

136、新竹市警察局副局長馬新民調任新北市政府警察局督察

137、宜蘭縣政府警察局副局長陳朝新調任新北市政府警察局督察

138、花蓮縣警察局副局長林清圳調任新北市政府警察局督察

139、澎湖縣政府警察局副局長張金來調任桃園市政府警察局督察

140、苗栗縣警察局副局長謝建國調任桃園市政府警察局督察

141、新竹縣政府警察局副局長詹忠調任桃園市政府警察局督察

142、彰化縣警察局副局長余臺貴調任臺中市政府警察局督察

143、南投縣政府警察局副局長孫鍾傑調任臺中市政府警察局督察

144、新竹縣政府警察局副局長傅孟煒調任臺中市政府警察局督察

145、嘉義縣警察局副局長邱國和調任臺中市政府警察局督察

146、彰化縣警察局副局長陳志成調任臺中市政府警察局督察

147、澎湖縣政府警察局副局長蔡春富調任臺中市政府警察局督察

148、南投縣政府警察局副局長林中興調任臺南市政府警察局督察

149、雲林縣警察局副局長卓金益調任臺南市政府警察局督察

150、雲林縣警察局副局長林明志調任臺南市政府警察局督察

151、連江縣警察局副局長吳志忠調任臺南市政府警察局督察

152、嘉義縣警察局副局長涂文秀調任臺南市政府警察局督察

153、屏東縣政府警察局副局長張偉中調任高雄市政府警察局督察

154、嘉義市政府警察局副局長邵明仁調任高雄市政府警察局督察

155、屏東縣政府警察局副局長蕭正松調任高雄市政府警察局督察

156、臺中港務警察總隊副總隊長蔡文祥調任本署秘書

157、屏東縣政府警察局潮州分局分局長楊峰明調任新竹縣政府警察局警務參

158、南投縣政府警察局信義分局分局長林建良調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長

159、新北市政府警察局海山分局組長余中義陞任南投縣政府警察局信義分局分局長

(中時 )