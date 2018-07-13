首度公開回應北檢 馬英九：對奉命起訴 一定全力應戰

三中案遭起訴後，前總統馬英九首度露面。（截自中時電子報臉書直播畫面）

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中時電子報

三中案，前總統馬英九被北檢起訴，今(13日)首度親上火線回應，強調性格並不好戰但碰到這種「類似奉命起訴場合，一定會全力應戰」並說他對台灣司法還是有信心，尤其對法院還是有公正的期待。

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馬英九表示，10多年前發生三中案，民國103年最高檢舉行記者會，認定並沒違法事證，也沒賤賣黨產，2年前民進黨上任後開啟重新調查，並強行起訴，到底這件案子有沒有政治力介入，馬英九說，人民眼睛是雪亮的，

馬英九表示，民國94年民進黨執政通過廣電三法，要求黨政軍退出媒體，當時國民黨配合，尋找買家處理資產，潛在買家卻受到打壓、威嚇，不敢與國民黨接洽。馬英九說，他身為國民黨主席，追求以合理價格出賣國民黨黨產，問題是13年前國民黨是社團法人，依據廣電法合法交易，現在卻被北檢用民進黨前年通過的不當黨產條例，指控馬出售不當黨產。

馬英九說，「當年我有什麼能力，預言13年後會有不當黨產條例通過」，質疑根本是「欲加之罪」。馬強調，沒有從國民黨拿到一毛錢，更說國民黨召開中常會，認定黨產處理過程中，沒有使國民黨權益受損。馬批檢方斷章取義，根據有利文字說故事，質疑北檢為何不敢公開錄音，認為檢方應該向社會公開，還他清白。

馬英九質疑北檢不公正「為特定政黨服務」，馬說他性格不好戰，但在這種類似「奉命起訴」的場合，他會全力應戰。馬相信多數民眾不能接受羅織罪名，政治起訴的手段，他對台灣司法還有信心，對法院還是有公正的期待。

(中時電子報)

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