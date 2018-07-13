英美2大網紅夫人 梅蘭妮亞與梅根能否首度「同框」？

2018年07月13日 10:56 中時電子報 李靖棠

據英國標準晚報（Evening Standard）報導，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）陪同丈夫川普（Donald Trump），於昨晚抵達英國，並在今日前往牛津郡布倫海姆宮（Blenheim Palace）、同時也是前首相邱吉爾爵士（Winston Churchill）的祖宅，與現任首相梅伊（Theresa May）夫妻宴會。而梅蘭妮亞也將在溫莎堡（Windsor）面見英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），但更讓外界感興趣的，卻是新嫁入王室的前好萊塢女星梅根（Meghan Markle）是否也會現身，與梅蘭妮亞現場「爭艷」？

事實上，從梅蘭妮亞走出空軍一號專機（Air Force One）開始，眾多英國媒體就已開始緊盯，從她的穿著打扮、舉止態度和反應，都成為與梅根對照的話題。英媒甚至認為，梅蘭妮亞訪問英國的服裝風格，似乎有「模仿」梅根的狀況；就和梅根被認為仿效黛妃（Princess Diana）的概念一樣。反倒是川普與梅伊兩名「主角」的互動和對話，相較之下就自動地遭到冷處理。

受邀在邱吉爾故宅晚宴的川普（圖左）和梅蘭妮亞（圖右）。（圖/路透社）

剛剛結束愛爾蘭旋風式訪問的梅根，不僅是英王室少見的美國人，她在嫁入王室前，還曾經公開抨擊川普是名「厭女者」（misogynist）。當時在一場脫口秀節目上，梅根表示，自己當時正在多倫多拍戲，曾想過要直接留在加拿大；「（美國）感覺很像回到2012年，當時投給共和黨的女性選民大幅下滑了12%，如今有一個『厭女情節』的候選人，讓人感到不愉快。」

美國總統川普（圖左二）與夫人梅蘭妮亞（圖左）訪問英國，獲得首相梅伊（圖中右）與丈夫菲利普（圖右）熱情接待。（圖/美聯社）

雖然至今英國王室始終沒有鬆口，艾薩克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根究竟會不會在溫莎堡亮相，但王室研究專家費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示，由於美國第一夫人梅蘭妮亞也將同行出席，故新婚的哈利王子（Prince Harry）與梅根夫婦，有很大的可能會聯袂出席，與女王共同接待川普夫妻。也因為如此，才讓媒體和粉絲特別期待，希望看見兩位美女夫人首度「同框」亮相。

(中時電子報)