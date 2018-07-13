國際數學奧林匹亞我排名第6 王師宇個人成績世界第4

2018年07月13日 10:59 中時 林志成

我國參加在羅馬尼亞舉行的第59屆國際數學奧林匹亞競賽今天傳回捷報，在107個國家、594名參賽學生中，我國獲得3金、1銀、2銅，國際排名第6，其中竹科實中學生王師宇成績最佳，榮獲金牌、且個人成績世界第4名。

我國代表隊由中央大學統計系教授傅承德等10多位教授組成輔導團隊負責培訓，今年經由初賽、複賽、選拔營及決賽等過程，選出6名學生，7月6日出發前往羅馬尼亞參賽，經過多天激戰，今天舉行頒獎典禮。

我國6位選手中，王師宇、建中鄭容濤、中一中黃維坪等三人得到金牌；高師大附中林庭風獲銀牌；高雄中學鄭天盛、台中市私立明道高中施佑昇得到銅牌。我國這次總成績排世界第6，前5名分別是美國、俄羅斯、中國大陸、烏克蘭及泰國。

我國自1992年起參加國際數學奧林匹亞競賽，成績最好是2014年第3名，最差是1996年第20名，今年得到第6名，差強人意。依教育部的獎勵辦法，在此競賽獲得金、銀、銅牌者，可保送大學校院數學系，並分別獲得20萬元、10萬元、5萬元獎金。

我國表現最好的選手是王師宇，他表示，這是他第3年成為國際數學奧林匹亞競賽的國手，前年以1分之差沒能拿下金牌、得到銀牌，去年可能因為時差和自己疏於練習而表現不好，再拿了一面銀牌，今年則如願拿下金牌。

竹科實中老師徐俊男則說，王師宇由於是跳級生，因此在班上年紀最小，不過即使身處在滿是菁英的科學班，他也能閃閃發光，是相當適合研究型的學生。

徐俊男說，王師宇除了一直努力成為國際數學奧林匹亞的國手外，資訊程式設計也是他熱愛的學科，自行研究程式語言是他精進的方法，展現出課業外的活力、創作及研究能力。

今年獲得銅牌的鄭天盛，在家中排行老二，哥哥曾在2015年至2017年代表參加國際數學奧林匹亞競賽，也因此他在學數學的歷程中有一大部分的經驗傳承來自哥哥，是國內少見均參加過國際數學奧林匹亞競賽的兄弟檔。

(中時 )