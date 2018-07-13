梨山水蜜桃來不及下山 中橫臨37便道增開夏季通行時段

2018年07月13日 10:56 中時 王文吉

梨山果農反映「貨運司機疊貨完成已是下午，經常得與臨37便道通行時間賽跑，造成不少貨運車輛搶快行駛在崎嶇的山路，險象環生」。（王文吉翻攝）

梨山水蜜桃進入採收期，因農民採收包裝作業需要時間，經常趕不及中橫公路臨37便道最後開放通行時間，台中市政府日前接獲和平區民代表會與梨山貨運業者陳情，經公路總局第二區養護工程處專業審查後，同意於7月16日至9月25日，臨37便道德基往谷關方向增開夜間6點半時段，方便果菜貨車將農產品載運下山。

日前梨山的居民透過和平區代表會副主席羅進玉向市府陳情，他們指出，中橫台8線谷關至德段因921地震毀損，臨37便道成為農產運輸的重要道路。大梨山地區農產年產值逾50億元，農民採收水蜜桃及水梨，至包裝集貨完成已是下午，經常得與便道通行時間賽跑，造成不少貨運車輛搶快行駛在崎嶇的山路，險象環生。

此外，如果超過臨37便道開放通行時段，就必須繞道經宜蘭或南投，延誤到市時程，不僅傷了品質也降低了售價。梨山果農希望市府協助與公路總局二工處協調，除了目前上午7點、中午12點及下午4點半等3個開放通行時間外，增開時段讓大梨山地區載運果菜的貨車通行。

為此市府協助反映在地居民心聲，將相關陳情轉請公路總局二工處評估後，核准配合大梨山農產品盛產期間的運輸需求，自今年7月16日至9月25日止，臨37便道增加夜間6時30分的開放通行時段，但僅限德基往谷關方向、只出不進，供大梨山地區果菜大貨車運輸通行。

(中時 )