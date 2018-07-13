南華大學投手翁瑋均球路多 獲Lamigo桃猿隊第一輪指名

在今年中職選秀會上，南華大學投手翁瑋均獲Lamigo桃猿隊於第一輪指名。（南華大學提供）

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南華大學培育體育選手不遺餘力，棒球隊成軍不到兩年，近日傳來喜訊，運動學程一年級投手翁瑋均在2018年中華職棒大聯盟選秀會上獲Lamigo桃猿隊於第一輪指名，他直球最快146公里，均速140公里，擁有滑球、指叉、卡特球，擁有多樣化球路，未來深具潛力。

南華大學校長林聰明表示，翁瑋均畢業於普門中學，2016年曾入選U18亞青，在預賽對日本繳出先發好投，高中畢業並未立即投身中職選秀，而來到南華大學就讀運動學程，並跟隨著棒球隊總教練蔡仲南學習以精進球技，日前也獲得「107年全國成棒甲組春季聯賽」投手獎第二名，表現相當出色。

翁瑋均身高187公分，自國小就加入棒球隊，曾參加過多場國小棒球聯賽、少棒錦標賽、國中棒球聯賽、青少棒菁英賽...等賽事，高中時期不僅出賽經歷豐富，更是普門中學王牌投手，並多次拿下重要勝利。

他同時也是2016年亞青國手，當時各球探即對他有不錯的評價，在南華大學棒球隊總教練蔡仲南指導與鼓勵下，今年投身選秀，即獲Lamigo桃猿隊總教練洪一中看好他的潛力，未來潛力備受看好。

翁瑋均表示，「除了感謝父母親長期以來支持與栽培，也要感謝棒球路上的每個人，包含教過我的教練與師長、學長、學弟及同學，更要感謝桃猿球團給予機會，未來將會持續努力精進球技，期許自己有朝一日能站上更大的舞台拚出亮眼的成績，才不會辜負大家的期望。此外，翁瑋均更訂立旅外的目標，期許自己能成為更好的選手，並於未來挑戰旅外的機會。

(中時 )

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