朱立倫參加彭福市民活動中心啟用 籲阿公做志工

朱立倫與當地里長及民代共同啟用彭福市民活動中心。（陳俊雄攝）

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新北市長朱立倫上午前往樹林區參加彭福市民活動中心啟用典禮時表示，這次前往新加坡，他大談新北市老人共餐、銀髮族俱樂部等成績，唯一覺得不足之處就是「阿公越老越嘸聲」，所以他呼籲現場的阿嬤志工「要請阿公出來做志工」。

樹林彭厝地區七個里人口密集，原有的彭厝、大同2間活動中心使用率很高，因此市府將森美社區建商回饋空間改建成活動中心，讓長輩多一個可以聚會話家常的地方。

朱立倫致詞表示，看到現場很多阿嬤志工神彩奕奕，他很感動，這次在新加坡和歐美國家談到新北市最偉大的事，就是老人共餐、銀髮俱樂部等活動，透過民間社團力量共同參與獲得了成功。

朱立倫表示，像老人配老花眼鏡政策，目前已有7萬名長輩配戴，但一開始不少眼鏡行興趣缺缺，後來市府在配合眼鏡行門口貼上大大的「愛心眼鏡行」貼紙，最後吸引全市超過200家眼鏡行參與。

他也透露，當初推動「幸福保衛站」時也有家超商興趣不高，也是透過類似方法讓超商願意配合，目前全新北市也有超過2000家超商參與。

朱立倫指出，政策要成功，必須結合民間力量共同參與，像他在新加坡談到新北市老人共餐、志工服務雖然成效斐然，但唯一不足之處就是阿公參與度不夠，8年前的比例，100個志工可能只有10個阿公，現在雖然有改進，阿公參與比例提升到了四分之一，但差距還是很大。

他說，日、韓阿公志工比例同樣偏低，可能是文化影響，讓男性年輕時很大聲，但「越老越嘸聲」，所以現在要社會局舉辦活動，請阿公們出來做志工。

民政局表示，彭福市民活動中心參考里民希望有個跳舞空間的意見，在三面牆上裝上大鏡子並裝設扶手，採光好、場地寬敞，可以媲美專業級舞蹈教室，未來也將開設多元課程，充分發揮效用。

(中時 )

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