阿扁下戰帖 邀馬英九電視辯論「政治追殺」！

陳水扁（右）邀請馬英九電視辯論「政治追殺」。（報系資料照）

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中時電子報
陳水扁向馬英九下戰帖，電視辯論什麼事「政治追殺」！（截自【陳水扁新勇哥物語】臉書）

三中案10日偵結，北檢依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪、刑法背信等罪嫌，起訴前總統馬英九。今天生日的馬英九首度露面，控訴北檢為特定政權服務，這是羅織起訴、政治追殺。同樣官司纏身的的前總統陳水扁，今透過臉書【新勇哥物語】向馬英九下戰帖，表示兩人乾脆舉辦一場電視辯論會，題目就是「誰被誰政治追殺？」，保證收視率一定很高！

【陳水扁新勇哥物語】文章《讓勇哥告訴馬哥什麼是「政治追殺」？》全文如下：

勇弟：台北地檢署偵辦馬英九前總統被控涉嫌犯罪的三中等案，2018.7.10全案偵結，依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪、刑法背信等罪嫌，起訴前總統馬英九。馬辦發言人徐巧芯表示在民調聲望直落、民怨四起的此刻，蔡政府試圖利用起訴馬前總統來轉移執政不佳的焦點，用「馬維拉」出來救援的操作手法始終如一。颱風來襲時還忙著「政治追殺」，不知民間疾苦的程度真是令人嘆為觀止。徐巧芯說，從來沒看過民選政府會在颱風天搞「政治追殺」，就等著年底大選被民眾唾棄。

勇哥：「馬維拉」、「政治追殺」，好熟悉的說詞與用語！10年來，阿扁被馬英九「政治追殺」的事跡，可以說是罄竹難書，一言難盡。馬英九關押阿扁6年多，每逢大選，阿扁也都扮演「扁維拉」，直到2014年11月29日九合一選舉，國民黨大敗，才讓「扁維拉」不再當救援投手。曾幾何時，當年被「政治追殺」的「扁維拉」，怎麼會換成當年加害者在喊被「政治追殺」？「扁維拉」也改名為「馬維拉」？難道是風水輪流轉的現世報？不是不報，時候已到！？

勇弟：扁馬超級比一比。馬英九及馬辦說的「政治追殺」，比起阿扁所受的苦難，簡直小巫見大巫！不用阿扁親自出面，就請勇哥你來教教馬哥，真正的「政治追殺」長得怎樣？

勇哥：馬哥可能忘了當他在鬥爭王金平院長的時候，選開記者會的日子，王院長剛

在國外主持女兒的婚禮，誰比較沒血沒淚？何況檢察官挑颱風來襲時起訴，跟2007年特偵組起訴馬英九特別費案，選在農曆過年前如出一轍，都是為了被告馬英九的權益設想，如今恩將仇報，令人匪夷所思！

勇弟：我知道一部「馬英九政治追殺阿扁史」，不知從何說起？勇哥講幾個重點就好了！

勇哥：（1）扁總統一卸任，馬上被境管到現在。馬有嗎？（2）扁被關押、延押，有重要證人未傳到案，當過8年總統辦過機密外交，律師開記者會批評司法，應美加台灣人社團邀請去演講申領新護照，⋯都是理由。馬有嗎？（3）扁住家與扁辦被強制搜索二次。馬有嗎？（4）2008年9月，10位檢察官一字排開，矢志扁案辦不出來，將下台一鞠躬。代表說話的正是到日本教唆通緝犯偽證咬扁的特偵檢察官越方如。馬有嗎？（5）2008年10月下旬，劉兆玄院長在立院公開說阿扁很快會被關押，馬總統也在府內部會議下令關扁。馬有嗎？⋯⋯⋯。

勇弟：是否請阿扁跟馬英九乾脆舉辦一場電視辯論會，題目就是「誰被誰政治追殺？」保證收視率一定很高！

文章來源：陳水扁新勇哥物語

(中時電子報)

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