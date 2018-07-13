瞎扯噴氣喘藥酒測超標 法官打臉判刑3月定讞

2018年07月13日 11:20 中時 林偉信

張姓男子去年開車遭台北市警方攔查酒測超標，他稱噴氣喘藥致導致酒測值失準，一審採信他的辯詞判處無罪，二審佐以藥廠的報告，認定員警酒測前讓張男以水漱口，酒測超標非因服藥所致，逆轉將他改判刑3月、易科罰金9萬元，案經上訴，最高法院駁回確定。

判決指出，去年3月14日晚間，張男在北市吉林路與朋友聚餐，開車回家途中行經警方酒測臨檢點遭攔下，員警聞酒味問他有無喝酒，他一開始回答有噴氣喘藥，經員警再次追問，他嗆說「有喝高粱與啤酒」「我啤酒他媽沾個唇而已」，

員警拿手給張男漱口，5分鐘後對他酒測，結果測得他吐氣所含酒精濃度達每公升0.32毫克，被依公共危險罪移送台北地檢署偵辦，檢方訊後將他起訴。

張男辯稱7歲起就罹患氣喘病，長期噴用氣喘藥，他被攔檢前才噴氣喘藥，因該藥具有酒精成分，影響酒測值判定，台北地院採信他的辯詞，認定酒測值無法排除受到藥物干擾的可能，判決張男無罪。

高院佐以氣喘藥製造商提供的酒測數據，認定該藥只會短暫停留在呼吸道與肺部，且經漱口後酒測值幾近零，由於員警有提供水讓張男漱口，且蒐證錄影畫面也未發現張男服用氣喘藥，將他判刑3月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )