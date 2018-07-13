瞎扯噴氣喘藥酒測超標 法官打臉判刑3月定讞

友善列印
中時

張姓男子去年開車遭台北市警方攔查酒測超標，他稱噴氣喘藥致導致酒測值失準，一審採信他的辯詞判處無罪，二審佐以藥廠的報告，認定員警酒測前讓張男以水漱口，酒測超標非因服藥所致，逆轉將他改判刑3月、易科罰金9萬元，案經上訴，最高法院駁回確定。

判決指出，去年3月14日晚間，張男在北市吉林路與朋友聚餐，開車回家途中行經警方酒測臨檢點遭攔下，員警聞酒味問他有無喝酒，他一開始回答有噴氣喘藥，經員警再次追問，他嗆說「有喝高粱與啤酒」「我啤酒他媽沾個唇而已」，

員警拿手給張男漱口，5分鐘後對他酒測，結果測得他吐氣所含酒精濃度達每公升0.32毫克，被依公共危險罪移送台北地檢署偵辦，檢方訊後將他起訴。

張男辯稱7歲起就罹患氣喘病，長期噴用氣喘藥，他被攔檢前才噴氣喘藥，因該藥具有酒精成分，影響酒測值判定，台北地院採信他的辯詞，認定酒測值無法排除受到藥物干擾的可能，判決張男無罪。

高院佐以氣喘藥製造商提供的酒測數據，認定該藥只會短暫停留在呼吸道與肺部，且經漱口後酒測值幾近零，由於員警有提供水讓張男漱口，且蒐證錄影畫面也未發現張男服用氣喘藥，將他判刑3月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )

洋男疑斥責騎士亂停 遭兇器擊斃 涉收數千萬回扣　台塑前副總500…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。