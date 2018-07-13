NBA》小刺客沒人要？狂發動態痛批外界健忘

2018年07月13日 11:07 中時電子報 黃及人

沒想到「小刺客」艾塞亞湯瑪斯淪落到必須自我推銷的悲慘地步！湯瑪斯13日接連發出IG限時動態，痛批外界記性太差，這麼快就忘記自己過往優異表現，才害他到現在仍然乏人問津，遲遲找不到新東家，事實上真是如此嗎？

艾塞亞湯瑪斯接連發出包含自己跟韋斯布魯克、哈登、里歐納德同列年度MVP候選人照片，以及自己是史上首位身高僅在6呎以下，卻在季後賽得分超過50分的球員照，甚至還有自己曾經連續32戰單場得分都居全隊最高紀錄。

儘管這些創舉都是2016-17年球季的往事了，可是艾塞亞湯瑪斯最後沒忘記嗆聲，「一切美好回憶都過去了，我會繼續堅持下去，就算接下來談判過程緩慢，我會努力展現我的生活方式！」徹底表達沒有球隊找他的無奈心情。

只是艾塞亞湯瑪斯更加健忘，他上季被塞爾提克交易到騎士，卻因臀傷恢復速度太慢，且跟騎士隊友相處欠佳，隨後又被換去湖人，到了湖人仍然脾氣不改，除了公開批評隊友，自己也因傷勢影響狀態，湖人也馬上把他釋出。

沒想到艾塞亞湯瑪斯至今仍然自信爆棚，在今年自由市場開放前，還曾說出各隊要開運鈔車來搶他的狂言，如今隨著他陷入乏人問津窘境，讓人不禁感嘆這名身高才175公分的矮將，他的NBA生涯還能延續下去嗎？

(中時電子報)