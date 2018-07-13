雲林口湖牽水狀 日學者探討如何面對災難

雲林縣口湖牽水狀祭儀除了緬懷祖先外，也追思水難英雄。（許素惠攝）

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雲林縣口湖牽水狀系列活動由口湖及四湖等廟宇舉行。（許素惠攝）
雲林縣口湖牽水狀祭儀民眾除了糊水狀，也會糊水燈。（許素惠攝）
雲林縣口湖牽水狀蓄勢待發。（許素惠攝）

已有173年歷史的雲林縣口湖牽水狀祭儀是國定無形資產，縣府今年邀請日本東北大學教授金菱清、台北藝術大學教授林承緯共同分享來台觀察、紀錄牽水狀、及日本311地震災後研究心得，加上近日日本嚴重水災等經歷，透過台日交流探討如何從過往記憶中面對災難。

縣長李進勇表示，7月19、20日（農曆6月7、8日）分別於口湖鄉金湖萬善爺廟及下湖港萬善祠（蚶仔寮）辦理超渡科儀、放水燈及牽水狀。7月19日口湖、四湖下寮仔萬善爺廟辦理徒步挑飯擔祭祖、夜間萬人塚點燈等活動，是台灣最大型及獨有的重要水難祭祀活動，顯現悲憫祈福求安的文化精神，極具特殊性與歷史意涵，更是世代文化的傳承場域。

縣文化處長林孟儀說，7月18日口湖與四湖等廟宇、下崙仔文史促進會、海線社區大學共同辦理一場小型台、日民俗及災難研究交流座談會，由研究日本災難記憶及災後民俗研究的金菱清教授，來談論及分享近幾年親自帶領研究員來台進行及蒐集口湖牽水狀，從「如何面對災害」以追念、祭祀來延續這段歷史記憶災害。

口湖牽水狀係清道光25年（西元1845年）農曆6月初6大雨不停，初7忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，為緬懷百年前水患中罹難的先人，家家戶戶會在路旁放置的牽水狀，數以千計的沿著公路排列，場面十分壯觀，是台灣規模最大的水難祭儀。

(中時 )

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