涉收數千萬回扣　台塑前副總500萬交保

2018年07月13日 11:17 中時電子報 張國欽 、中國時報 張孝義 、中國時報

台塑集團退休副總李孫儒涉嫌收受包商回扣，被諭令500萬元交保。（張孝義攝）

台塑（1301）企業資訊部門已退休的前副總李孫儒，涉嫌任內勾結合作廠商、收受回扣，將採購標案指定給廠商承攬，檢調昨搜索李男住處、7處涉案廠商，並約談6名嫌疑人、3名證人到案，訊後將李男及廠商等5人移送台北地檢署複訊，今早將李男依違反《證券交易法》等罪，諭令500萬元交保，另一名蔡姓廠商遭聲押。

已退休的台塑集團總管理處資深副總李孫儒，涉嫌在管理資訊部門的採購案時，收受廠商回扣，替廠商量身訂做設定採購規格，讓特定廠商順利得標，台北地檢署指揮台北市調查處搜索李孫儒住所等7處，並將李及廠商蔡姓老闆等7人約談到案，複訊後依涉犯證交法特別背信罪、商會不實憑證、偽造文書等罪將蔡姓老闆聲請羈押禁見，李則被諭令500萬元交保，另名廠商員工限制住居及出境出海。

檢調查出，退休的副總李孫儒在總管理處負責資訊部門採購業務，李孫儒不僅在2014年至2015年暗動手腳，卻涉嫌勾結包商人員，以量身訂做的方式替對方產品規格綁標，藉此收取回扣；檢調原發現2014年、2015年的標案有問題，持續追查後，收受回扣的行為可能更早，不法所得可能達數千萬元，正深入追查中。

(中時電子報)