涉收數千萬回扣　台塑前副總500萬交保

台塑集團資訊部門已退休前副總李孫儒，涉嫌任內勾結合作廠商、收受回扣，諭令500萬元交保。（中時資料照）

友善列印
中時電子報
、中國時報
台塑集團退休副總李孫儒涉嫌收受包商回扣，被諭令500萬元交保。（張孝義攝）

台塑（1301）企業資訊部門已退休的前副總李孫儒，涉嫌任內勾結合作廠商、收受回扣，將採購標案指定給廠商承攬，檢調昨搜索李男住處、7處涉案廠商，並約談6名嫌疑人、3名證人到案，訊後將李男及廠商等5人移送台北地檢署複訊，今早將李男依違反《證券交易法》等罪，諭令500萬元交保，另一名蔡姓廠商遭聲押。

已退休的台塑集團總管理處資深副總李孫儒，涉嫌在管理資訊部門的採購案時，收受廠商回扣，替廠商量身訂做設定採購規格，讓特定廠商順利得標，台北地檢署指揮台北市調查處搜索李孫儒住所等7處，並將李及廠商蔡姓老闆等7人約談到案，複訊後依涉犯證交法特別背信罪、商會不實憑證、偽造文書等罪將蔡姓老闆聲請羈押禁見，李則被諭令500萬元交保，另名廠商員工限制住居及出境出海。

檢調查出，退休的副總李孫儒在總管理處負責資訊部門採購業務，李孫儒不僅在2014年至2015年暗動手腳，卻涉嫌勾結包商人員，以量身訂做的方式替對方產品規格綁標，藉此收取回扣；檢調原發現2014年、2015年的標案有問題，持續追查後，收受回扣的行為可能更早，不法所得可能達數千萬元，正深入追查中。

(中時電子報)

瞎扯噴氣喘藥酒測超標 法官打臉… 雨夜相遇…女騎士擦撞「肇逃」 徒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。