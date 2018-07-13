賽琳娜要哭哭了！ 小賈斯汀砸6千萬買6克拉求婚戒給海莉鮑德溫

2018年07月13日 12:06 中時 陶福媛

海莉鮑德溫配戴Jennifer Fisher的黃金耳環和愛彼表，但手中的求婚鑽戒才是重點。（擷自Jennifer Fisher IG）

小倆口在Pristine Jewelers珠寶店合老闆合影，海莉為小賈斯汀訂製刻有「BJ」的鑽戒作為回禮，並為自己訂了刻有「BABY」的鑽戒宣示主權。（擷自IG）

小賈斯汀和海莉鮑德溫「賈鮑戀」修成正果，兩人在IG渾身放閃好幸福。（擷自IG）

小賈斯汀（Justin Bieber）日前向名模海莉鮑德溫（Hailey Baldwin ）求婚成功，「賈鮑戀」終於修成正果。周三兩人在Pristine Jewelers珠寶店前被拍到幸福身影，海莉手中配戴賈斯汀送的約六克拉Solow & Co.求婚戒，海莉也在Pristine Jewelers珠寶店為賈斯汀訂製鑽戒作為回禮，青春佳偶渾身放閃，好不幸福。

海莉鮑德溫當天身穿清涼短褲和白T，配戴Jennifer Fisher設計的黃K金耳環、愛彼 (Audemars Piguet）經典皇家橡樹腕表。不過她身上更受注目的焦點，莫過於她手中的求婚戒，賈斯汀在Tweet已證實這顆大鑽戒為紐約珠寶品牌Solow &Co.，品牌為了祝福這對小情侶，還慨捐了5000美元給海莉指定的慈善團體。

海莉鮑德溫曾在2012年推文，誇下豪語說：「如果我的訂婚戒沒有布蕾克萊芙莉Blake Lively的來得大，我才不嫁呢！」因此推估這顆鑽戒約在6克拉上下，售價約200萬美金（約6千萬台幣）。

出身富豪世家的海莉鮑德溫也相當豪氣，與賈斯汀返回紐約後，立刻前往Pristine Jewelers珠寶店報到，她為賈斯汀訂製一只刻有名字縮寫「JB」的鑽戒作為回禮，且為自己訂製一只刻著「BABY」字樣的鑽戒，一來是呼應賈斯汀的成名曲「BABY」，二來則是宣示自己才是賈斯汀的正宮BABY，頗有向小賈歷任前女友賽琳娜等示威的意味兒。

(中時 )