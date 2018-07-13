影》史上最大外資製造業專案 特斯拉上海設首座海外工廠

特斯拉純電動汽車在中國大陸。（圖/特斯拉微信公眾號）

友善列印
中時電子報

據央視報導，美國特斯拉公司於10日與上海市政府簽署合作備忘錄，選擇在上海臨港地區興建特斯拉首座海外超級工廠。這座工廠為特斯拉獨資建設同時具備研發、製造、銷售功能的超級工廠。此專案規劃年產50萬輛純電動整車，是上海有史以來最大的外資製造業專案。

據《日經》中文網報導，在美國，大型電池工廠和車輛組裝工廠分別設置在不同基地，但是在上海的新工廠，規劃為將電池和車輛一條龍式生産，以提高物流等方面的效率。

特斯拉去年在全球銷售約10萬3千輛純電動汽車中，約15％被認為針對大陸市場。現在只有美國有組裝工廠，目前在大陸銷售的車輛從美國出口。如果新工廠投産，將更容易對抗具有成本競爭力的當地純電動汽車企業。大陸的本土電動車企業前三名為比亞迪、北京汽車集團與浙江吉利控股集團。而全世界純電動汽車前三名則為Tesla特斯拉(美)、BMW寶馬(德）、NISSAN日產汽車(日)。

《日經》指出，讓特斯拉以獨資形式設廠，是回應美國要求大陸開放市場的做法。因應貿易戰，中國大陸也對美國製汽車加課關稅，特斯拉在大陸的售價也被迫提高2~3成。

大陸政府的國家戰略是將中國大陸由世界最大市場的「汽車大國」轉變為「汽車強國」。大陸在汽油車領域無法趕上歐日美的技術，但對零組件較少的純電動汽車上，則是站在同一起跑點上。除特斯拉外，日本的TOYOTA豐田與HONDA本田也已經決定在大陸合資生產純電動汽車。

特斯拉在中國大陸

此外，特斯拉上海電動汽車研發創新中心也同步揭牌。除研發與創新之外也將積極推動電動汽車研發成果轉化。

特斯拉在2014年在中國大陸首輛Model X交車，至2017年底已有超過上千座超級充電站。

據特斯拉微信公眾號資訊，在今年第二季共生產53,339輛電動汽車，比第一季成長55%，創下史上單一季度產量最高記錄。第二季共交車40,740輛，包含18,440輛Model 3(2017年7月29日首批量產車交車)，10,930輛Model S和11,370輛Model X。全新款Model 3現正在中國大陸進行巡迴展示。

(中時電子報)

文章來源：特斯拉與中國的默契

真是駕駛抽菸惹禍！ 陸國航班機… 習見連 稱兩岸和平發展情勢嚴峻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。