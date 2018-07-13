影》史上最大外資製造業專案 特斯拉上海設首座海外工廠

2018年07月13日 11:39 中時電子報 喻華德

據央視報導，美國特斯拉公司於10日與上海市政府簽署合作備忘錄，選擇在上海臨港地區興建特斯拉首座海外超級工廠。這座工廠為特斯拉獨資建設同時具備研發、製造、銷售功能的超級工廠。此專案規劃年產50萬輛純電動整車，是上海有史以來最大的外資製造業專案。

據《日經》中文網報導，在美國，大型電池工廠和車輛組裝工廠分別設置在不同基地，但是在上海的新工廠，規劃為將電池和車輛一條龍式生産，以提高物流等方面的效率。

特斯拉去年在全球銷售約10萬3千輛純電動汽車中，約15％被認為針對大陸市場。現在只有美國有組裝工廠，目前在大陸銷售的車輛從美國出口。如果新工廠投産，將更容易對抗具有成本競爭力的當地純電動汽車企業。大陸的本土電動車企業前三名為比亞迪、北京汽車集團與浙江吉利控股集團。而全世界純電動汽車前三名則為Tesla特斯拉(美)、BMW寶馬(德）、NISSAN日產汽車(日)。

《日經》指出，讓特斯拉以獨資形式設廠，是回應美國要求大陸開放市場的做法。因應貿易戰，中國大陸也對美國製汽車加課關稅，特斯拉在大陸的售價也被迫提高2~3成。

大陸政府的國家戰略是將中國大陸由世界最大市場的「汽車大國」轉變為「汽車強國」。大陸在汽油車領域無法趕上歐日美的技術，但對零組件較少的純電動汽車上，則是站在同一起跑點上。除特斯拉外，日本的TOYOTA豐田與HONDA本田也已經決定在大陸合資生產純電動汽車。

特斯拉在中國大陸

此外，特斯拉上海電動汽車研發創新中心也同步揭牌。除研發與創新之外也將積極推動電動汽車研發成果轉化。

特斯拉在2014年在中國大陸首輛Model X交車，至2017年底已有超過上千座超級充電站。

據特斯拉微信公眾號資訊，在今年第二季共生產53,339輛電動汽車，比第一季成長55%，創下史上單一季度產量最高記錄。第二季共交車40,740輛，包含18,440輛Model 3(2017年7月29日首批量產車交車)，10,930輛Model S和11,370輛Model X。全新款Model 3現正在中國大陸進行巡迴展示。

(中時電子報)