李錫錕公布台北市長選舉總幹事與發言人選

2018年07月13日 11:47 中時 季節 、 姚志平

台北市長參選人李錫錕在13日宣布競選團隊人事記者會中表示自己代表「無色的力量」。（姚志平攝）

台大政治系教授李錫錕於13日宣布年底的台北市市長選舉競選團隊人事，競選總幹事由前台北縣政府研考會王振軒、競選發言人由前國民黨中央委員五六七聯盟召集人前國民黨行管會主委副主委孔祥科擔任，未來將由王振軒來帶領競選團隊並延攬未來市政團隊的各方人才。

李錫錕表示自己是候選人當中年紀最大、資格最老的，所以他讓年輕人先起跑，自己最晚宣布參選也最晚開跑選戰。他指出，選舉就像商業，同時需要有好的產品和好的推銷才能在市場上被接受，因此找了孔和王協助。

李錫錕指出自己參選的主張是國家要發展，城市要進步，而選舉時有三個p決定可決定候選人的品質和表現，分別是人格(personality)、政策(policy)和執行力(performance)，而柯文哲聲稱要改變，結果只是變的搞笑，一點都沒有進步。但他有信心，是因為他的人格特質，十二歲就敢路見不平對老師丟石頭 ，否則很多弊案大家都說要改，但整天想著連任或更上一層樓哪有那個勇氣魄力改。

李錫錕表示首都市長跟其他城市不同，第一要能上下溝通，跟中央和底下公務員； 再來要左右逢源，跟其他城市配合，這次颱風假，柯市長罔顧新北市靠山靠海就沒做到左右逢源；最後還應該內外兼修，包括兩岸與外交與城市交流，很多中央不能做的首都市長可以做。

因此李錫錕也談到兩岸，他指出習近平本次見連戰，是在透露希望兩岸與亞洲和平的訊息，也希望藉由國民黨加速整合內部，變成堅強政黨，讓台灣能夠兩黨互相競爭，不要失衡為一黨獨大，台灣需要健康的政黨政治，這樣對兩岸和平發展有幫助。

針對記者問到色彩問題，李錫錕指出自己不代表藍綠，而是無色，代表絕大多數台北市民。而民調偏低他也不擔心，他表示大家到了十月才會注意要穿啥冬衣，不會五月就檢查，現在選舉季節才要開始，因此現在領先或殿後並不嚴重，預計一個月後就會不同了，畢竟一個候選人選民一定會關心，就跟大賣場架上產品一樣，民眾想買東西一定會比較產品，他對自己的人格、政策和執行力有信心。

(中時 )