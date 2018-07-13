習見連 稱兩岸和平發展情勢嚴峻

2018年07月13日 11:47 中時電子報 、旺報特派員宋秉忠/北京報導

第四次連習會13日上午在北京人民大會堂舉行。中共總書記習近平首先致詞指出，當前兩岸關係和平發展情勢嚴峻複雜，兩岸人民對此頗為憂慮，但他還是相信大道之行、民心所向、勢不可擋;只要把握座標，掌穩舵盤，兩岸和平統一的航船必能勝利到達彼岸。

第四次連習會13日上午在北京人民大會堂舉行，習近平稱連戰是他的老朋友。(宋秉忠／攝)

大陸方面這次安排30多名兩岸記者到場採訪，記者管制線距離習近平最近時不到兩公尺;整個開放媒體採訪時間長達22分鐘，其中習講話的時間長達7分鐘，加上連戰訪問團中有多位媒體主管隨行，顯示習近平要藉由此次連習會完整陳述他對當前兩岸情勢的看法。

習近平稱連戰是他的老朋友，他在浙江工作時就見過，在他擔任中共總書記後，連戰也是他第一位會見的台灣客人;連戰胸懷民族、心繫兩岸，為推動兩岸和平發展做出重要貢獻。

第四次連習會13日上午在北京人民大會堂舉行。(宋秉忠／攝)

習近平指出，當前兩岸關係和平發展的情勢嚴峻複雜，兩岸人民對此頗多憂慮，但他仍然相信大道之行、民心所向、勢不可擋;我們都關注歷史的趨勢走向，大家心裡有數。

習近平特別提到他在上合組織峰會後去膠東半島調研，到威海劉公島憑弔甲午海戰時北洋水師所在地，看了之後，感慨萬千;當時的中國遭遇百年未遇之大變局，先是鴉片戰爭，接著是甲午戰爭，山河破碎。

習近平憑弔甲午海戰的中華英烈，再看今日之中國強勢崛起，兩個一百年的目標比歷史任何時期更接近實現。憑弔甲午海戰史蹟讓習近平激起強烈的民族責任感，他相信兩岸同胞對此都是萬眾一心。

習近平指出，這樣的歷史康莊大道，雖然坎坷，但必能到達，只要把握座標、掌穩舵盤，兩岸和平統一的航船必能勝利到達彼岸。

(中時電子報)