《中國好聲音》重出江湖 今晚首播有亮點

2018年07月13日 12:08 中時 洪秀瑛

周杰倫當導師 。（取自《中國新歌聲》微博）

哈林。（取自《中國新歌聲》微博）

謝霆鋒。（取自《中國新歌聲》微博）

李健 。（取自《中國新歌聲》微博）

《中國新歌聲》節目組在社交平台宣布《中國新歌聲》將正式更名為《中國好聲音》，並在浙江衛視本周五晚21：10黃金檔播出。陸媒報導今指出，將播出的第一集節目中，最大的亮點之一就是4位導師首次合作的開場曲：謝霆鋒演唱庾澄慶的〈讓我一次愛個夠〉，李健演唱周杰倫的〈等你下課〉，庾澄慶演唱謝霆鋒的〈因為愛所以愛〉，周杰倫演唱李健的《撫仙湖》。除了每人演唱一首另一位導師的作品，4位導師還將共同合唱周杰倫的歌曲〈霍元甲〉。

這一版〈霍元甲〉特別改編加入了《大俠霍元甲》主題曲〈萬裏長城永不倒〉中的唱段，由李健演唱，歌詞中的「萬裏長城永不倒，千裏黃河水滔滔，江山秀麗疊翠峰嶺，問我國家哪像染病」，鏗鏘有力的正氣，鼓舞觀眾們心中激昂的愛國之心。

周杰倫在演唱〈撫仙湖〉中，特別拿出自己的「隱藏技能」—彈古箏，在現場與彈吉他的李健「琴箏和鳴」，讓李健連連笑嘆兩人要繼續合作。周杰倫的自創曲目中，常常傳遞著濃濃的中國風，這次他不但在〈撫仙湖〉加入了周氏民族風，更在改編後親自演唱，讓粉絲大喊期待。

哈林延續編曲之王的音樂才華，特地為謝霆鋒的〈因為愛所以愛〉加入新的硬的感覺，展現超強男性荷爾蒙。在最後的4導師合唱曲目—〈霍元甲〉中，哈林挑戰原曲中最具特色的高難度京劇唱段，一剛一柔之間展現百變歌唱實力。

謝霆鋒演奏2種樂器，不但在哈林80年代的經典作品〈讓我一次愛個夠〉，與哈林上演一場火花四濺的吉他對飆，更在之後的4人合唱〈霍元甲〉中，帶來架子鼓演奏，大秀才華。

(中時 )