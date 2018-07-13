政黨財報 國民黨最有錢 民、時、親、新依序排列

2018年07月13日 12:00 中時 張理國

內政部在「政黨法」去年12月公布施行後，首度請各政黨依法向內政部申報財產及財務狀況。其中106年度主要政黨申報結果，國民黨仍然最有錢，總資產為新台幣189億8251萬多元、民進黨為7億6943萬多元、時代力量總資產為2578萬元、親民黨總資產為2087萬7多元、新黨只有1604萬元。值得一提的是，主要政黨流動資產略有增加，但政治獻金等收入呈現減少趨勢，只有時代力量申報的政治獻金增加近491萬元。

政黨財產申報資料顯示，國民黨資產比2016年度增加8億2305萬元，主要增減項目為流動資產減少15億5492萬元，限制用途資產增加13億3048萬元。而在收入變化方面，國民黨2017年度收入為10億6343萬元，比2016年度減少4億1536萬元，主要是政治獻金收入減少8868萬、政黨補助減少1億1440萬、應收股利則有2億5185萬。

民進黨資產比2016年度增家6020萬元，流動資產增加6046多萬。民進黨2017年度收入為4億8139萬元，比2016年度收入減少3億4733萬元，主要是黨費收入減少1億3665萬、政黨補助減少2億684萬。

時代力量財產為2578萬3980元，比2016年度增加574萬，流動資產增加315萬。時力2017年度收入5052萬元，比105年度增加421萬，其中政治獻金收入增加491萬。

親民黨年度收入為4484萬元，但扣掉支出總資產為2087萬7千多元；新黨年度收入為2793萬9千多元，扣掉支出總資產為1604萬元。

內政部今天公布2017年度政黨財產及財務狀況申報情形，扣除已解散或撤銷備案的33個政黨，有301個政黨應辦理申報，共有中國國民黨等163個政黨已提出申報，其中有95個政黨報送資料符合「政黨法」規定，合格率為31.6％；至於資料仍待補正的68個政黨及尚未辦理申報的138個政黨，應於明年1月15日前補正。另外，截至今年6月底止，有95個政黨無法取得聯繫，內政部希望這些政黨可以主動與內政部聯絡，儘速恢復運作，以免遭廢止備案。

(中時 )