連習會連戰提一個中國 「求一中原則之同、存一中涵義之異」

2018年07月13日 11:57 旺報 潘維庭

中國國民黨前主席連戰13日上午率團會見中共中央總書記習近平，雙方就維護台海和平穩定交換了意見。連戰針對兩岸關係於兩年多前的原狀已不復存在表示，「炎黃子孫既有權要求享有台海和平穩定，也有責為追求兩岸和平共榮而獻策獻力。」

據連辦新聞稿，連戰提出四點意見，分別是一、一個中國，兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」；二、兩岸和平，雙方「為人民謀幸福，為萬世開太平」；三、互利融合，共策「交流合作互利，增進兩岸融合」；四、振興中華，協力「促進民權民生，振興中華民族」。

連戰同時強調，兩岸應互為啟發、互相尊重，共同促成美好未來。在此過程中，台灣民眾的尊嚴與權益，更應獲得提升，以彰顯「振興中華」的弘偉格局和意義。

新聞稿提到，這是習近平於去年中共十九大連任中央總書記，以及今年連任大陸國家主席後，首次會見台灣客人，也是習近平擔任總書記、國家主席五年多來，第四次和連戰會見。

連戰會見講話全文如下：

習近平總書記、⋯⋯各位先生：大家好！今天很高興有這個機會，我們來自台灣的一行人，能和總書記及在座的各位見面。我們這一行，包括了各界人士，個個都熱心兩岸交流，人人都熱愛中華文化，大家受邀前來，為的是表達不希望兩岸關係倒退，以及關心如何進一步發展兩岸關係。畢竟我們確知，要和平、要交流、要互利、要雙贏，絕對是台灣主流民意對兩岸關係的期望。

台灣三度政黨輪替後的兩年多來，兩岸當局之間的互動發生逆轉，可以說是兩年多前的原狀，已經不復存在。僅僅以制度化協商中斷來說，就嚴重影響了兩岸人民、尤其台灣民眾的權益，何況台海危機日漸浮現。這是兩岸各界、區域各方都不樂見的，確實令人憂心。

長期以來，台灣海峽和朝鮮半島，曾經是東亞兩個可能引發戰事的熱點，海峽兩岸一度以炎黃子孫的智慧，開創兩岸關係和平發展，超越了朝鮮半島箭拔弩張的狀態。衆所周知，2008至2016的八年間，兩岸在九二共識的基礎上，務實協商、密切溝通，朝鮮半島雙方則互不往來。如今，卻是兩岸當局陷入僵持對立，朝鮮半島反而展現和平契機，這就讓所有面對東亞局勢的炎黃子孫，不能不嚴正關切，既有權利要求享有台海和平穩定，也有責任為追求兩岸和平共榮而獻策獻力。

2005年中國國民黨在野時，曾經達成國共兩黨正式和解，共同發布兩岸和平發展五項願景，給當時處於戰爭邊緣的兩岸關係，揭開和平曙光，為台灣民眾提供了不同於兩岸衝突對撞的另一種選擇，那就是和解對話、合作互利，這是基於國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的共同認知而開創的，成為2008年中國國民黨重新執政的重要因素之一，使得兩岸關係能夠走上和平發展的正軌，包括制度化協商成果豐碩、雙方兩岸事務主管部門建立聯繫和互訪機制，更實現了兩岸領導人會面對話，都受到兩岸主流民意支持和國際社會肯定，絕對經得起歷史檢驗。

但是我們也要務實地看到，兩岸政治分歧的化解、軍事互信機制的構建，在那八年間，都遲遲未能啟動，以致達成和平協議或台海和平穩定的機制化、制度化，現在看來都顯得更加遙遠。而且某些歪曲污蔑或誤解，也未能被有效辨明，使得連兩岸經濟合作的深化，都遭到不小挫折。這說明了政黨如何把握時機引領潮流，對歷史進程的關鍵作用，我們必須深刻加以記取，作為未來的惕勵。兩年多前起，國民黨又在野，兩岸關係也再度陷入不確定不穩定甚至危機潛伏激盪，對台灣民眾的安全與福祉，正在造成危害，而且還看不到盡頭。有識之士都不應沈默無為以對。

放眼華夏大地，中共十九大擘劃了全面達成小康，進而完成現代化、再實現民族復興的路線圖；「兩會」又為了這些目標，發布有規模的黨政機構改革。全球紛紛預測大陸躍升為最大經濟體的時間點，這給世界各地的經貿有志者，尤其給同文同種的台灣工、商、農、漁、學、青各界，提供了廣大且重要的機遇。如果兩岸當局長期無法協商溝通，勢必不利於台灣的經濟發展與整體利益。

面對當前形勢，我在此申述曾經提出過的四點主張，供各界參考，盼能有助於集思廣義，改善兩岸關係、維護區域穩定。

一、一個中國。兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」。雙方的法律及體制，都實施著一個中國架構，所以兩岸關係不是國與國關係，不應該存在台獨的空間。根據過去的經驗，兩岸完全可以先透過求同存異的九二共識來鞏固政治互信，重啟對話，並且化解台灣國際參與的障礙，未來再開展全方位對等協商，循序漸進處理歷史所遺留的政治分歧。

二、兩岸和平。雙方「為人民謀幸福，為萬世開太平」。兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是龍的傳人，曾經走過休戚與共的歷史，本即一家，沒有理由不能共創和平、共謀發展、共享繁榮。我們的期許是，中華民族不能再內戰，炎黃子孫不應再內耗，必須相偕以行，謀求正式結束敵對狀態，才能行穩致遠，共建和平的海峽及繁榮的兩岸。

三、互利融合。共策「交流合作互利，增進兩岸融合」。客觀理性而言，誰都不能否定兩岸共同的血緣、文化、歷史。台灣歷經三次外國殖民，都沒有改變堅守中華文化和民族立場，因此，做一個頂天立地的台灣人和做一個堂堂正正的中國人，是完全相容而不互斥的，這也是兩岸關係和平發展最根本的感情基礎。同時，透過經濟合作、文化交流、民間往來，不斷擴大互利，厚植兩岸人民的同胞情誼、兄弟情懷，持續增進融合。

四、振興中華。協力「促進民權民生，振興中華民族」。孫中山先生是第一位提出「振興中華」的革命家政治家，畢生追求國家富強民主統一。他所號召的民族復興、民權發達、民生樂利，是近代以來中華民族奮鬥不懈的遠大目標，是炎黃子孫夢寐以求的共同願望。國共兩黨、海峽兩岸也為此取得不同的發展經驗，應該互為啟發、互相尊重，共同促成美好未來。在此過程中，台灣民眾的尊嚴與權益，更應獲得提升，以彰顯振興中華的弘偉格局和意義。

作為中國國民黨的一份子，我也有信心國民黨能在混沌不安的台海局勢中，堅持理想信念，發揚光榮傳統，給台灣民眾提供一個光明的選擇。

(旺報 )