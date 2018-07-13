砸42億 美陸軍特種部隊採購4架契努克直升機

美國陸軍現役MH-47G「契努克」直升機，與特種部隊進行演習。（圖/美國陸軍）

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中時電子報

據美國合眾國際社（UPI）報導，美國國防部（Department of Defense）今日宣布，陸軍特種作戰司令部將砸下1.39億美元（約42.66億台幣）的經費、向波音（Boeing）採購4架MH-47G「契努克」直昇機（MH-47G Block II Chinook）。美國陸軍表示，增購契努克直升機，將能協助部隊在執行許多高難度與高挑戰度的任務時，有更大的援助力量。

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由波音研製、以美洲原住民契努克族命名，CH-47「契努克」直昇機是波音旗下相當重要的一款產品。1961年首次試飛、1962年投入服役，是當時飛行速度最快的直升機。由於外銷和服役時間長，契努克也出現了A至F的衍生型號、以及改良版的MH-47型，專門供應特種作戰運輸之用。目前使用者除美軍外，還包含加拿大、日本、南韓等國，而我國陸軍過去有其民用版234改良型，現在航特指揮部則有多架現役的CH-47SD型。

美軍現役MH-47E「契努克」直升機，降落於基薩奇山號兩棲攻擊艦甲板。（圖/美國海軍）

契努克直升機最大時速可達315公里，最遠飛行距離可達2,060公里，可搭載最多12.1公噸重的貨物，機身搭載一具M240機槍。飛行需要3名機組員，除貨物和軍備外，契努克也能運載最多55名官兵。但和阿帕契（AH-64 Apache）、黑鷹（UH-60 "Black Hawk"）相同，由於使用量和知名度都很大，所發生的意外與事故也不少。

中華民國國軍第五作戰區「漢光32號」演習23日在台中港進行實兵作戰演練，國軍「契努克（CH－47SD）」運輸直升機載運特戰人員突擊著陸。(中央社)

這批直升機將在美國賓州的工廠生產製造，波音預計，將在2020年6月份前後，能向美國陸軍交付使用。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Army contracts Boeing for four Chinook helicopters

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