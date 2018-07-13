《全台最速報》收賄包庇色情 中山分局7警羈押禁見

中山分局收賄包庇色情 ７警羈押禁見

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中時電子報
綜合報導

◎中山分局收賄包庇色情 ７警羈押禁見

台北市中山分局員警包庇色情酒店貪瀆案，北檢12日偵結起訴，10名在押官警和2名業者移送台北地方法院審理後，經法官10多個小時隔離庭審，今(13)日凌晨5時中山一派出所前所長林崇一等7名員警羈押禁見，另5人交保20萬到100萬元不等。

◎丁守中戰鬥團隊底定 張善政擔任競選總部主委

國民黨台北市長丁守中今日召開記者會，公佈第一波競選團名單。前行政院長張善政任競選總部主委，立委王育敏擔任任競選總幹事。

◎北市下周施政報告 吳音寧：依法不出席

台北市議會開議，因颱風攪局柯市府施政報告延至下周舉行，先前備詢遭到輪番砲轟的的北農總經理吳音寧13日陪同北市議員鍾小平視察果菜市場 ，會後受訪表示依《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，不會出席施政報告，但31日財建委員會專案報告一定會去。

◎7/13~7/16世貿一館 最大婦幼年中慶 盛大登場

2018全台最大婦幼年中慶，【台北國際婦幼用品大展】【台北玩具暨兒童用品展】於7月13日(五)至16日(一)，於台北世貿一館盛大登場！邀請世界千大知名品牌聯袂參展，多款夏季新品家獨家首賣。各式婦幼生活用品、服飾、臍帶血珍藏服務、產後與居家護理、月子餐、熱門玩具、益智圖書、學齡玩具...等一應俱全，還有更多展場限定早鳥優惠、人氣商品超值組、優質育兒法寶全面下殺超低折扣，讓爸比媽咪買得過癮！

(中時電子報)

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