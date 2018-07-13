NBA》沃神驚爆：林書豪被交易到老鷹

2018年07月13日 12:28 中時電子報 黃及人

《ESPN》資深記者沃納洛斯基13日突然驚爆，林書豪確定被籃網交易到老鷹，僅僅換回1個2025年第2輪選秀權，籃網也把懷海德換去金塊，換回法瑞德、亞瑟兩名球員，以及1個2019年受保護首輪選秀權、1個未來第2輪選秀權。

目前人在拉斯維加斯現場，還跟籃網隊友一起觀看夏季聯賽的林書豪，恐怕是最意外聽到這項交易的人，因為他原本強調，自己並未收到任何籃網高層提出可能交易消息，假如會被交易，籃網高層也會先告知他，沒想到仍遭沃神先爆。

先前傳出林書豪可能被籃網交易出去的對象，分別是魔術與雷霆，沒想到最後竟然會變成老鷹，籃網先後把豪哥與懷海德交易出去的意思相當明確，就是想要解決原本後場太過擁擠的現況，如今籃網控衛僅剩羅素、丁維迪兩人。

至於林書豪的新東家老鷹，是在1946年就已創隊的資深球隊，可是隊史只有在1958年奪過唯一1次總冠軍，近年雖曾連續10年闖進季後賽，卻在上季大幅換將，結果只拿24勝58敗、東區墊底的超爛戰績，球隊早已進入漫長重建期。

只是林書豪在老鷹的地位將很尷尬，因為他們除了原本就有德國籍主控薛洛德，更在今年選秀會挑了奧克拉荷馬大學控衛崔楊，除非老鷹打算換走薛洛德，否則林書豪恐怕在老鷹淪為沒球可打窘境，目前看來豪哥被買斷機會不小。

(中時電子報)