有新事證！台大鹿鳴堂暫不拆 重啟文資審議

鹿鳴堂前身僑光堂曾舉辦全國第一屆書展，台大校友提出新事證，終讓文資委員重啟鹿鳴堂審議。（搶救台大鹿鳴堂陣線提供）

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台大鹿鳴堂暫時不能拆了！搶救台大鹿鳴堂陣線日前向北市文化局提出前身「僑光堂」時期新事證，13日經文資委員討論後，指出僑光堂場域的公共性及重要集會空間，在上次審議會中沒有被討論，認為這兩點新事證有效，換言之，鹿鳴堂即刻成為暫定古蹟並將重啟文資審議，不過，文化局也強調，這不代表現在就給予身分。

搶救台大鹿鳴堂陣線代表、台大校友林怡君指出，僑光堂時期曾舉辦過第一屆書展，後來慢慢發展成今日的「台北國際書展」，前總統李登輝曾在僑光堂推動憲法第一次增修，另前總統蔣經國、前行政院長孫運璿都在僑光堂參與過重要國內外會議。

曾擔任僑光堂畢業僑生活動中心主任的董鵬程，今天也特地場聲援搶救，他說，僑光堂在當時是除了中山堂以外，台北市重要的聚會場所，不僅辦過15萬人次參加的全國書展，更是許多僑生與僑胞活動的重要地點。

台大表示，鹿鳴堂建物使用多年，除防水性不佳，長年滲水潮溼，補強與修繕費用過高，幾乎等於重建，雖然每棟建物不然有其歷史點滴與活動記憶，但考慮保存成本與效益，規畫以戶外大階梯連結地面廣場，塑造更多表演互動及休憩空間，創造更多未來活動，過去的歷史記憶，可透過紀念文字或影像流傳，生動的故事將比空蕩禮堂來得深刻。

主持諮詢會議的文化局副局長田瑋指出，文資委員就建築特色、建築師和歷史事件進行討論，委員認為建築特色與建築師部分沒有新事證，但僑生及僑胞活動在橋光堂有其公共性，這在上次審議會沒有被討論。

他說，委員認為在僑光堂年代裡，除了中山堂之外，僑光堂是台北市少數重要事件的集會空間，也沒有被詳細討論，確定新事證有效，文化局已通知台大讓鹿鳴堂成為暫定古蹟重啟審議，文資審議程序將重啟，進行價值辯論，但不代表現在就給予身分。

(中時 )

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