花蓮原民聯合豐年節暨大會舞頒獎典禮 場面熱鬧

2018年07月13日 12:40 中時 范振和

花蓮縣長傅崐萁接下勇士報信息的小米酒檳榔後，宣告聯合豐年節將熱情登場。（范振和攝）

花蓮縣長傅崐萁（右三）等多人搗製杜倫（原住民麻糬），熱鬧了聯合豐年節記者會場。（范振和攝）

花蓮縣各界展臂歡迎國內外人士歡喜參加2018搖擺那魯灣原住民聯合豐年節。（范振和攝）

花蓮縣政府13日上午在縣府大禮堂舉辦「2018花蓮縣原住民族聯合豐年節暨大會舞頒獎典禮」記者會，縣長傅崐萁接下勇士報信息的小米酒與檳榔後，宣告聯合豐年節7月20日至22日，將在花蓮縣立美崙田徑場引爆歡樂。

縣長傅崐萁指出，原住民族聯合豐年節除有勇士報信息出場外，3天主題夜的百人主題舞，各擁特色，並有全縣16隊優質原住民樂舞團隊以及獲得全國高中原住民舞蹈賽冠軍的學校展演，更有歷年大會舞組曲30分鐘「千人共舞」，可望帶給國內外人士滿滿的感動。

傅崐萁也說明聯合豐年節大會舞曲「搖擺那魯灣」由來，表示這是阿美族歌手盧靜子在1958年哼唱，2006年卑南族歌手陳永龍將這首歌以「搖擺那魯灣」為曲名，發表在「美麗心民謠」專輯，榮獲2007年金曲獎「最佳原住民語專輯獎」。

另，羅家倫曾以此曲填上國語歌詞，成為60至70年代特殊時空背景下，家喻戶曉的歌曲「台灣好」。縣政府今年經由公開推薦徵選，這首歌被選為原住民族聯合豐年節的大會舞曲，期待「搖擺那魯灣」能再創原住民族語歌曲風潮。

原住民行政處長陳建村表示，聯合豐年節大會舞徵選競賽，「瑪撒伍部舞蹈團」在49支原住民舞團激烈角逐下脫穎而出，獲選為今年大會舞舞碼，而知名的原住民石雕家鄭詠鐸協助製作獎盃。花囍臨門爵士樂團團長陳瑋辰力薦「搖擺那魯灣」入選，13日都獲得傅崐萁頒獎表揚。阿美族巴達固斯報信息與「搖擺那魯灣」大會舞13日登場時，帶起現場歡樂高潮。

(中時 )