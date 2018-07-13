李安大推柏格曼影展 《處女之泉》改變他的人生

2018年07月13日 12:43 中時 潘鈺楨

「柏格曼百年紀念影展」片單完整。（翻攝自視頻）

明日（7月14日）是瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman, 1918-2007）百歲冥誕，金馬影展除了與台中市影視發展基金會合作，於8月在台北、台中展開亞洲最大規模放映的「柏格曼百年紀念影展」，新任金馬主席李安導演也在拍攝新片《雙子殺手》（Gemini Man，暫譯）的百忙之中，撥空向影迷推薦，並表達柏格曼對他電影生涯的啟發與影響。

李安憶起18歲那年首次看到柏格曼的《處女之泉》，彷彿被一股無名的力量完全打中，人生就此改變。他表示：「怎麼會有人用這麼美的方式，去問這樣禁忌的一個問題。我覺得人生從此以後就變了！我第一次感覺到拍電影的人，除了娛樂觀眾，還可以做這麼大的事情。我想不只對電影從業者，任何看過他電影的人，都會受到很多精神上的啟發。」李安對這次影展片單的完整，亦表示驚嘆，呼籲觀眾把握這38部作品的大銀幕放映，一起來感受柏格曼的影像魅力。

金馬與台中市影視發展基金會合作的「柏格曼百年紀念影展」，將在台北舉辦3周，映期自8月3日至8月23日在台北新光影城放映，台北場優惠預售票現正熱賣中。台中場則於8月16日至8月27日在台中凱擘影城放映，7月21日舉辦選片指南，8月1日開始售票。完整售票資訊與周邊活動，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或金馬APP。

(中時 )