要不到買毒錢燒死癱瘓嬤　孽孫被處無期徒刑

2018年07月13日 12:54 中時 張穎齊

謝天昊去年4月29日凌晨，因毒癮發作討錢不成，竟縱火燒死癱瘓的阿嬤。（張穎齊翻攝）

謝天昊去年4月29日凌晨，因毒癮發作討錢不成，竟縱火燒死癱瘓的阿嬤，隨即騎單車揚長離去。（張穎齊翻攝）

基隆市男子謝天昊（23歲），去年4月29日凌晨毒癮大作，因為向家人討錢買毒不成，憤而跑到阿嬤家縱火，將癱瘓的親生阿嬤給活活燒死，事後竟裝沒事跑到網咖打遊戲，遭警方逮捕，被依殺人、公共危險等罪送辦。基隆地院昨（12）日宣判，謝嫌殺害直系血親尊親處，被處無期徒刑，並褫奪公權終身。

檢警調查，謝嫌長期失業，父親辭世，和母親租房子同住，但後來竟對母親施暴，讓政府介入將母親安置，前年10月還曾在郝龍斌位在基隆住處的停車場，點燃汽油縱火，涉有多次毒品前科，與親戚的關係長期不睦。

據謝的親戚指出，謝先前就曾經在家放火過，因沒錢吸毒經常向家人要錢，還曾把家裡神桌搗毀，讓家人受不了報警，不准他回來住，也沒給他鑰匙，未料4月間因吸毒交保，竟自行攀爬到阿嬤家2樓入住。

去年4月29日凌晨4時許，謝嫌離開民宅後騎單車揚長離去，結果現場就起火燃燒，消防人員趕往現場救火，謝嬤的印尼籍看護在樓上大喊「救命！有人吸毒發瘋，要燒死我們！」印傭因抬不動癱瘓的阿嬤，只好自行逃出火場，當她知道阿嬤被燒死時，自責跪地痛哭。

消防員到場撲滅火勢後，在3樓發現78歲謝姓老婦逃生不及，被活活燒成焦屍，家屬懷疑謝嫌縱火，警方隨即調閱監視器循線追查，上午在網咖發現謝嫌，當時謝嫌還一臉裝沒事，矢口否認犯行，還冷笑以對，到案看到家屬後，面對指責還回嗆「三小！要輸贏喔！」

警方指出，謝嫌是轄區毒品列管人口，必須每3個月到派出所報到採集尿液，而謝嬤則癱瘓十幾年，不料卻被孫子縱火燒死，被依殺人、公共危險等罪送辦。基隆地院昨（12）日宣判，謝嫌殺害直系血親尊親處，被處無期徒刑，並褫奪公權終身。

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(中時 )