隔空嗆聲巨石強森 館長爆筋秀肌肌

2018年07月13日 12:45 中時 潘鈺楨

小優、舞陽（右）和巨石強森同框。（UIP提供）

暑期強檔鉅片《摩天大樓》夾帶瑪利亞颱風的威勢猛烈登台，為了延續這股超強威力，環球影業在台北市信義區香堤大道耗費巨資打造一個國際規格的綠幕體驗，邀請大家和好萊塢第一硬漢巨石強森同框合照，體驗命懸一線的緊張刺激感。

12日開幕當天，全身爆筋猛肌的台灣巨石代表「館長」陳之漢特地前來現場下戰帖，鼓起雄壯二頭肌，挑戰獨臂撐在摩天大樓外的高空英姿，還向巨石強森隔空嗆聲說：「我，台灣海陸教官出身，上山下海奉陪到底，看是要比身手比格鬥，儘管放馬過來！」

「館長」陳之漢小時候因為單親家庭曾遭受同學霸凌，當時就立誓發願：長大以後，看到不公不義的事一定抗爭到底！後來，加入海軍陸戰隊展開軍旅生涯，不僅取得陸戰隊獎章，還曾經隨部隊投入921大地震的救災行動，又習得一身武藝，獲得多項搏擊、散打冠軍，際遇恰好和電影《摩天大樓》主演巨石強森的背景以及劇中情節有幾分吻合。談到電影劇情，「館長」陳之漢憤憤地說：「我自己也有一子一女，對父親保護孩子的心態感同身受，萬一他們遭遇危險」一向敢怒敢言的他強調：「我一定弄死歹徒！拼死也要保護他們！」展現強悍無畏的父親本色。

《摩天大樓》由巨石強森領銜主演，詮釋前聯邦調查局人質救援小組組長兼美國退伍軍人威爾索耶，現職為摩天大樓保全的評估人員。他為了工作來到中國，遇上世界上最高、最安全的大樓明珠塔突然失火，而他被栽贓為罪魁禍首。威爾一邊逃亡、一邊試圖找出真凶還自己清白，同時必須救出大樓中受困於火海的家人。電影現正上映中。

活動訊息

活動名稱：《摩天大樓》綠幕體驗

活動日期：7月12日(四)~7月17日(二)

活動時間：15:00~20:00(平日)/15:00~21:30(周五/六/日)

活動地點：台北市信義區香堤大道(新光三越台北信義新天地A9到A11段)免費入場體驗

(中時 )