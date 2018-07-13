高血壓服藥後仍控制不良 導管治療新選擇

2018年07月13日 13:00 中時 魏怡嘉

63歲的李林太太有心律不整病史，並患有高血壓，但服用高血壓藥物，血壓仍控制不好，有時吞了10多顆藥，血壓還是飆到200毫米汞柱，曾因而走路昏倒，並歷經兩次中風，經醫師檢查發現，李林太太的腎動脈周邊神經太過活躍，於是決定施予高血壓導管治療，之後血壓便一路降到120~130毫米汞柱，降血壓藥也減到每天只要服用一顆，走路不再怕昏倒，擺脫高血壓的夢魘，生活品質大為提昇。

馬偕心內主治醫師李應湘表示，高血壓對健康影響很大，長期處於高血壓狀態，罹患腦出血、中風及心血管疾病等風險相對提高，還可能使腎功能受損需終身洗腎，研究指出，血壓若能下降2毫米汞柱，可降低10％中風的機率。

李應湘指出，日前美國心臟學會修改高血壓定義，由140/90毫米汞柱下修到130/80毫米汞柱，我國雖未跟進，但如果本身曾中風正在服用抗血栓藥物、糖尿病及慢性腎臟疾病合併蛋白尿者，最好將血壓控制在130/80毫米汞柱。

台灣高血壓學會理事長、台大心血管科主治醫師王宗道表示，對於服用降血壓藥物後血壓仍控制不好的病患來說，高血壓導管治療是一個治療選擇，國內自2013年以來已經做了170多例，結果發現，病患血壓在術後1、2個月內便開始下降，平均可下降20~30毫米汞柱，病患也因而平均可以少吃2~2.5顆的降血壓藥。

王宗道指出，腎臟在血壓的調控中扮演相當重要的角色，若腎臟交感神經過度活化，會導致腎素分泌增加，進而提升鈉再吸收作用、降低腎臟血流，導致血壓升高，高血壓導管治療，即是導管進入腎臟動脈神經，進行4個點的燒灼以降低其活躍的程度，血壓也就可以跟著明顯下降，建議長期服用降血壓藥物仍控制不佳、有藥物副作用及常忘了吃藥導致血壓控制不好的人，可以藉由高血壓導管治療改善血壓，但目前健保不給付，病患需自費13~16萬元。

(中時 )