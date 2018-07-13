飢餓三十盛大登場 前線救援經驗分享感受難民處境

2018年07月13日 13:01 中時 李宜秦

世界展望會將於14、15日在林口綜合體育館及高雄巨蛋體育館舉辦第29屆飢餓三十活動。聯合國難民署指出，南蘇丹是全球難民人數增長最快的國家，另外緬甸難民在過去一年因羅興亞人遭鎮壓，難民人數也暴增一倍，展望會今記者會上邀請到南蘇丹展望會糧食援助專員周方濟與菲律賓展望會緊急救援回應處處長亞賈卜至現場分享救援時所遇的親身經歷。

周方濟童年身處戰亂時代，他因蘇丹內戰從家鄉逃至通季，又輾轉逃往肯亞，戰亂讓他與家人、手足被迫分離，在難民營中得到教會的援助，才得以完成中學與大學學業。

他表示雖然蘇丹政府已與反抗軍簽署和平契約，但仍內戰不斷，心繫家鄉的他決心回到國內參與救援行動，他說自己現正幫助的孩子大多跟他有著相同經歷，讓他更是於心不忍。

世界展望會透過糧食發放、營養補充、現金卡、現金券等計畫，有效地給予當地難民協助。透過影片，難民營中居民表示在展望會提供協助之前，他們幾乎沒有食物可以吃，甚至必須榨取牛的血液煮來充飢，多虧展望會與聯合國的協助，讓他們目前每3個月就能得到空投的食物，展望會的糧食發放計劃每年有超過100萬人受益。

菲律賓世界展望會緊急救援回應處處長亞賈卜坦言難民救援活動十分困難，去年8月大批難民從緬甸湧入孟加拉的難民營，當地本已有20萬居民，之後暴增到90萬位難民，他們以簡易帳篷搭設住所，沒有乾淨水源、食物、基礎建設等，極需幫助。

展望會透過興建水井與廁所、強化住房、設立兒童關懷中心、發放營養補給品與衛生用品等計畫，有效幫助到超過20萬的難民，難民營的孩童表示很開心能至兒童關懷中心玩耍、結識同齡的朋友，也有難民表示終於不用再喝不乾淨的河水了。即使如此，該地仍有超過90萬的難民迫切需要幫助，且當地將迎來颶風季與雨季，穩固住所成一大挑戰。

世界展望會期望透過飢餓三十的活動，讓台灣民眾感同身受難民辛苦，希望能藉由救援前線真實分享與生命教育體驗活動，讓大家了解脆弱兒童的需要，以行動提供這些飢餓生命與國內弱勢家庭幫助。

(中時 )