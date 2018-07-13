7代身分證換發步調放緩？徐國勇：非當務之急

2018年07月13日 13:13 中時 張理國

內政部原定明年上半年推出新式身分證更換計畫，報行政院核定，但內閣改組「葉下徐上」，步調略有不同，下周一即將上任的部長徐國勇說，身分證換發非當務之急，包括民間有不需換發等意見，都可以再研議。

內閣改組，行政院發言人徐國勇將接任內政部長，徐國勇表示，他會在立法院開議前先完成內政業務初步了解，但目前他最關切的是都更及社會住宅、反毒問題，以及前瞻基礎建設的城鄉建設，只要有關民眾安居事項都會注意。

至於內政部現正推動第7代晶片身分證換發問題，徐國勇，身分證的換發非當務之急，現在身分證也用得很順暢，民間也有認為不需要換發的意見，內政部會蒐集所有的意見再行研判。

對於內政業務的銜接，徐國勇說，他很快就會了解，應該在立法院開議之前就會初步全盤了解，由於先前他在立法院內政委員會，加上擔任政院發言人角色，內政相關會議都有參與，並不陌生。

徐國勇對於新職展現高度熱忱，昨下午已要求內政部次長花敬群及林慈玲到行政院進行業務簡報，林慈玲說，昨已向即將上任的新任部長進行基礎報告，並說明交接等行政事務，內政部會再找時間對向徐報告完整內政業務。

對於「葉規是否徐隨」問題，林慈玲說，內政部的業務很多都是法令規章制度的規劃，並非一朝一夕可完成的，新的施政重點，應該還是在既有基礎上進行發揮。

(中時 )