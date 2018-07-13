7代身分證換發步調放緩？徐國勇：非當務之急

友善列印
中時

內政部原定明年上半年推出新式身分證更換計畫，報行政院核定，但內閣改組「葉下徐上」，步調略有不同，下周一即將上任的部長徐國勇說，身分證換發非當務之急，包括民間有不需換發等意見，都可以再研議。

內閣改組，行政院發言人徐國勇將接任內政部長，徐國勇表示，他會在立法院開議前先完成內政業務初步了解，但目前他最關切的是都更及社會住宅、反毒問題，以及前瞻基礎建設的城鄉建設，只要有關民眾安居事項都會注意。

至於內政部現正推動第7代晶片身分證換發問題，徐國勇，身分證的換發非當務之急，現在身分證也用得很順暢，民間也有認為不需要換發的意見，內政部會蒐集所有的意見再行研判。

對於內政業務的銜接，徐國勇說，他很快就會了解，應該在立法院開議之前就會初步全盤了解，由於先前他在立法院內政委員會，加上擔任政院發言人角色，內政相關會議都有參與，並不陌生。

徐國勇對於新職展現高度熱忱，昨下午已要求內政部次長花敬群及林慈玲到行政院進行業務簡報，林慈玲說，昨已向即將上任的新任部長進行基礎報告，並說明交接等行政事務，內政部會再找時間對向徐報告完整內政業務。

對於「葉規是否徐隨」問題，林慈玲說，內政部的業務很多都是法令規章制度的規劃，並非一朝一夕可完成的，新的施政重點，應該還是在既有基礎上進行發揮。

(中時 )

台中》民調落後改批盧秀燕「太好… 大政治大爆卦-無色覺醒》內閣改…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。