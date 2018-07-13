彰化縣年度紅龍果評鑑二林農會超展開

2018年07月13日 13:49 中時 鐘武達

彰化縣年度紅龍果評鑑13日在二林農會隆重登場，農會總幹事邱士平（左）、縣府農業處長黃碧海（左二）與二林鎮長張國棟（中）等人都肯定參賽紅龍果的品質。（鐘武達攝）

彰化縣年度紅龍果評鑑活動13日在二林農會舉行。（鐘武達攝）

紅龍果價格備受關注之際，彰化縣107年度紅龍果評鑑活動13日在二林鎮農會熱鬧舉行，來自各鄉鎮的紅肉及白肉紅龍果各50組同場拚輸贏，二林農會總幹事邱士平、縣府農業處長黃碧海都說，「只要品質顧好，相信彰化縣的紅龍果就可以立於不敗之地」。

這次評鑑活動由縣府指導，二林鎮農會主辦，邀請包括前台中區農業改良場副場長高博士德錚等專家學者就紅龍果的外觀、重量、風味與口感以及經由儀器檢測的糖度等條件進評鑑，最後將評選出紅肉組及白肉組各取第一名1位，第二名2位及第三名3位。

邱土平表示，紅龍果全台的耕種面積已經達近2900公頃，彰化縣佔了600公頃，其中二林鎮有450公頃，是目前台灣栽培面積產量最多的產地，近年來因農民栽培技術及管理技術進步，經燈照產期調整，可全年採收。

最近紅龍果價格相當受關注，邱士平、黃碧海、二林鎮長張國棟與專家高德錚都強調，品質是決定價格的關鍵因素，同時呼籲栽種農民要做好疏果的動作，避免造成產量過剩與影響到品質。

除了紅龍果評鑑，二林農會也將於14日舉辦年度農業行銷推廣「幸福二林─食在紅葡浪」 產業活動，行銷二林的紅龍果與葡萄，活動內容豐富。

(中時 )