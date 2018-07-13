林為洲拜訪談新竹縣提名　王金平鼓勵：過去就過去了

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中時
楊佳穎

國民黨新竹縣長提名爭議延燒，仍爭取代表國民黨出戰的國民黨立委林為洲13日拜訪前立法院長王金平。會後兩人一同強調「以國民黨勝選為目標」，王金平進一步說，有鼓勵林為洲過去就過去了，這也是一種「逆增上緣」，在逆境中精進成長，未來的路變成一條坦途，「這很重要，他（林為洲）也完全同意」。

2018新竹縣長一役，國民黨提名副縣長楊文科參選，讓林為洲自嘲「被做掉」，並堅持自做民調給黨中央參考，呼籲重新思考人選。

爭議延燒多時，林為洲上午前往拜會王金平，兩人閉門簡短交談。林為洲會後表示，今日來向王金平請益，聊到立法院運作及縣市長選舉狀況，王金平也給予寶貴建議，當然目標就是國民黨勝選、新竹縣一定要守住，朝著這個目標看怎麼做。

王金平也說，有共識要讓國民黨能夠勝選，至於如何讓國民黨能勝選，這林為洲要慢慢自己去想；而林為洲有立場，但終歸一定要讓黨團結。

王金平接著說，有鼓勵林為洲「過去就過去了，還去想幹什麼」，這也是一種「逆增上緣」，在逆境中更為精進成長，未來的路變成一條坦途，「這很重要，他都完全同意」，重點是怎樣順順利利、盡力支持國民黨。

至於接下來的計劃，林為洲指出，還是會依照規劃做第二次民調，做最後的評估，看如何能讓國民黨確保在新竹勝選，提出來給黨中央做最後參考，而不管人選是誰，國民黨一定要能勝選。

媒體追問，若林為洲第二次民調仍領先國民黨提名人選，屆時該怎麼做？王金平表示，因為林為洲老早宣布要再做一次民調，不做也不行，但「民調只是一種參考，國民黨黨機器還沒正式啟動」，啟動後又是另外一回事，也沒有說現在民調誰贏了就是誰當選，「沒這麼簡單」，而林為洲也能完全理解。

(中時 )

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