菜色超豪華 日資深記者：最看好台鐵便當進軍日本

2018年07月13日 14:02 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣人愛吃日本食物，只要引進生魚片、夀司、拉麵、豬排等名店，總能吸引大批人潮，但唯獨便當這一項就沒輒，很難與台灣業者爭鋒。日本資深記者野島剛表示，比起講究形式主義的日本便當，台灣便當份量夠又美味，尢其台鐵便當更深獲其心。他說，有朝一日台鐵若能進軍日本，肯定會大受歡迎，並在當地掀起便當革命。

野島剛在新書《原來這才是日本》中指出，便當一詞最早源於南宋，意指「便利的東西、方便」，後來演變為方便用缮的說法，而台灣的便當文化則在日據時代傳入，然後逐漸加入台灣飲食習慣，成為台式便當今日的風貌。

台式便當主菜份量夠，配菜也不遜色，重點是溫熱食用。以日本人觀點來看，臺灣便當的「主菜豪華主義」令人羨慕。野島剛表示，每次搭高鐵，很期待在車上食用台鐵便當，而他特別偏愛排骨便當和雞腿便當。

雖然日本便當也具特色，但以代表性的「幕之內便當」為例，雖有十樣不同配菜，菜式頗為豐盛，但份量少又沒有特別的主菜，每次總讓人吃不過癊，實在很難和台灣的便當等量其觀，就算是饅魚便當，也只放蒲燒鰻魚和醃漬物，沒有其他誘人配菜。台式便當有除了雞腿、滷排骨、爌肉等主菜，還有青菜、滷蛋、醃漬品等豐盛配菜，不論味道或份量都令人非常滿意。

野島剛觀察，日本超市或地下街只要推出限量台灣便當，很快便銷售一空，現在台灣珍奶已成功打入日本市場，他很看好台鐵便當的潛力，若有機會「外銷」日本，想必會掀起日本的便當革命。

(中時電子報)