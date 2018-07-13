結束神隱 管碧玲現身力挺陳其邁

立委管碧玲（左二）突然現身陳其邁勞工後援會成立活動，手拉手高呼「凍蒜」。（林宏聰攝）

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民進黨立委管碧玲未如預期接任教育部長後，據傳深夜閃退綠委LINE群組，13日則首度現身高雄市長參選人陳其邁勞工後援會成立活動，她面對媒體詢問一概不答，僅跳針回應「不要模糊焦點，全力支持陳其邁」；陳其邁則是禮數做足，活動結束後親自送管碧玲上車離開，甚至高呼「管媽加油」，並稱管碧玲是「民進黨的寶貝」。

陳其邁13日中午成立勞工後援會，高雄60個總工會理事長出席力挺，活動進行一半，管碧玲突然抵達，陳其邁立刻中斷致詞，隆重介紹管碧玲到場，還要求現場掌聲不能斷。

管碧玲以「未來的勞工市長」稱呼陳其邁，表示這個時機點能夠整合出這麼多總工會理事長相挺的大團結局面，可見大家對陳其邁的期待；管媽表示，很欽佩陳其邁的勞工政策，除了當初她初選期間的政見之外，也結合當年代理市長經驗、勞動法令修法中的深刻體會及勞運朋友的期待，整合成「比我能想見更豐富的政策體系，相信大家都很滿意」。

管碧玲拉著陳其邁的手高呼「凍蒜」，活動結束後媒體蜂擁而上，想問她對內閣改組看法，但她面帶微笑重複回答「不要模糊焦點」、「全力支持陳其邁，大團結」，隨即搭上坐車離開。

陳其邁親送管碧玲上車，並當面高喊「管媽加油」，媒體事後問他為何要管媽加油，他笑說「每天都在加油，我凍蒜，她加油啊，大家都要加油啦！」但也立刻正色說：「沒有啦，不要做文章！」

陳其邁表示，高雄同黨立委皆有派代表進駐他的競選團隊，其中管媽的周姓助理就是負責勞工工作，而過去管媽對勞工事務非常關心，因此幾周前就已排定邀請她出席這場勞工後援會成立活動。

談及內閣改組教育部長人選轉折，陳其邁沒有發表太多看法，僅稱讚管媽是優秀人選，在國會表現大家都有目共睹，「管媽絕對是我們民進黨的寶貝，也是國家重要的人才」。

(中時 )

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