蔡英文農曆年遭嗆後首訪台南 反年改抗議團體如影隨形

2018年07月13日 14:03 中時 程炳璋

蔡英文車隊經過時，反年改團體一度與方發生推擠。（程炳璋攝）

反年改團體成員黃正忠（右）遞交陳情書，由玉山警衛室林姓上校（左）代表接受。（程炳璋攝）

反年改團體成員有些出身退休警察，警方與其僵持時，一邊稱呼學姐，一邊阻擋其前進。（程炳璋攝）

蔡英文在關懷中心內，向在場的官員表示自己對長照2.0的看法。（程炳璋攝）

蔡英文（灰領者）在安南區關懷中心內與長輩一起用餐。（程炳璋攝）

總統蔡英文在農曆年後首訪台南市，13日上午到中西區頒獎，再到安南區視察長照2.0要推動的關懷中心，退警、退軍等反年改團體場場如影隨形，在她所到之處進行陳抗，高聲呼喊「蔡英文下台」，直到總總府派員收下陳情書。

蔡英文農曆年到台南市發紅包，遭反年改團體混入排隊人潮內，近距離嗆聲，7月年改上路後，蔡英文再度參訪府城，在中西區、安南區、佳里區與麻豆區參訪活動。警方如臨大敵，在參訪點佈下重兵，就怕年改團體又化整為零，潛入會場內。

內政部今年孝行獎選擇在台南市中西區大億麗緻酒店3樓頒獎，維安人員出動大批警力與國安人員，將飯店團團包圍，安全檢查更要進行金屬探測，有如國際機場規格。

但在蔡英文參訪的地點，仍有年改團體到場抗議，台南市警察聯誼會會長莫伯強與「全民拔菜總部」、退警、退軍代表都到場抗議年金改革制度，對著蔡英文所到的方向大聲呼喊「下台」，在總統車隊經過時，一度與警方發生肢體推擠。

蔡英文出席活動表達對推行孝道的重視，31位受獎人出席頒獎，並與蔡英文合影。隨後前往訪視安南區一家關懷中心，聆聽台南市社會局推動長照2.0的成果，並與關懷中心的長輩一起用餐。

蔡英文稱，從孝行獎中看到推動長照2.0的必要性，看到每年的照顧者年紀變得更大，中老年照顧更老年人的模式，若被照顧者有失能、失智現象，照顧者的負擔更重。

蔡英文坦承長照2.0是民進黨重返執政後最重要的政策，這次比過去的長照增加很多服務，尤其是增加了失智者的照顧，稱讚台南市是全台長照2.0作的最好的城市，各行政區布點快速，在2020年應能完成所有長照硬體建置。

大推長照2.0可為台灣解決高齡化問題，蔡英文表示，過去曾參訪台南的日照中心傾聽大家心聲，有人說，有了日照中心後，年輕人照顧老年父母，不需在工作與長輩之間疲於奔命，終於可以獲得喘息。

(中時 )