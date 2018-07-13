台北》姚文智當心!孫大千：「棄姚保柯」三階段要登場了

2018年07月13日 13:52 中時電子報 邱文秀

美麗島電子報12日公布最新《2018年台北市長選舉民調》，在姚、丁、柯3人對決的情況下，姚文智支持度最低「穩居」第3。前國民黨立委孫大千直言，姚文智一定要提高警覺，綠營人士精心策劃的「棄姚保柯」的戲碼已經要正式登場了。

台北市長選舉，民進黨參選人姚文智選情不被看好，外界頻傳民進黨將上演「棄姚保柯」。媒體人吳子嘉日前上廣播節目接受黃暐瀚專訪時直言，笨蛋才去投給姚文智，黃暐瀚問：「董事長你是民進黨籍吧！」吳子嘉回，「投給姚文智，就是投給丁守中！」

孫大千說，姚文智一定要提高警覺，綠營人士精心策劃的「棄姚保柯」的戲碼已經要正式登場了。這齣「棄姚保柯」年度鉅獻將會分成下列幾個橋段：

首先，民進黨各縣市長參選人都儘可能避免和姚文智合體，以免失去柯粉的選票，尤其以新北市長參選人蘇貞昌最為明顯。

接著，各親綠民調機構陸續公布民調結果，而姚文智不但是敬陪末座，甚至是大幅落後。藉此將姚文智逐漸邊緣化，營造出丁柯對決的態勢。

最後，由綠營外圍的意見領袖和call-in名嘴出面喊話，強調「集中選票支持柯文哲，因為，投票給姚文智是浪費，等於投給了丁守中。」形成綠營選民心中「不可說的秘密」。

孫大千表示，至此，「棄姚保柯」將大功告成。

(中時電子報)