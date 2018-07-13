認輸！F-35殺手受挫 俄蘇-57戰機不會量產

2018年07月13日 13:52 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯本月稍早宣佈，蘇-57將不會量產。儘管它在戰鬥上充滿潛力，但由於設計和製造難題，面臨相當的挑戰，以致出口潛能有限。

而《商業內幕》（Business Insider）網指出，這意味俄羅斯缺乏龐大的國防預算支持，並為這款想與美國隱形戰機較勁的新戰機找到足夠的買家。

俄羅斯國防部副部長波瑞索夫(Yuri Borisov) 2日告訴俄羅斯電視台（Russian TV），「包括在敘利亞，這款飛機都以行動證明它的性能和戰力」。

然而分析指出，儘管俄羅斯不停大讚蘇-57，但對它的戰力卻始終說得不清不楚。「蘇-57被視為全球最優異的戰機之一，」波瑞索夫說，「因此加速量產這款5代戰機沒什麼意義」。

英國智庫「皇家三軍研究所」（Royal United Services Institute, RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）指出，說得厚道些，俄羅斯對停止量產蘇-57有莫名的樂觀理由。

基本上，波瑞索夫說，由於蘇-57遠比其他任何戰機都優，因此俄羅斯沒必要再打造，而布朗克認為，這實在不太可能。

而俄羅斯當初會設計蘇-57，就是要讓它藉由創新的雷達，成為美國F-35與F-22隱形戰機的殺手。不過，只見到它們在敘利亞戰爭中驚鴻一瞥，部署了短短幾天，卻不見這款戰機對付任何世界級對手。

最初俄羅斯提議要和印度共同開發蘇-57，但由於製造和技術研發條件談不攏，歷經11年的討價還價後，印度最後還是退出，留下經濟疲軟的俄羅斯孤軍奮鬥。如今印度有意成為美國F-35戰機的潛在買家，對俄羅斯發展5代戰機夢又給了一記打擊。

一名資深隱形戰機專家最近告訴《商業內幕》網，儘管俄羅斯號稱蘇-57是隱形戰機，但卻有明顯的缺陷。事實上，早在2016年時，IHS詹氏公司（IHS Jane's）就指出，蘇-57只是「名義上」的5代戰機。

不過，蘇-57能攜帶大批武器，有朝一日甚至可能搭載核武。此外，它和蘇-35一樣，機動力超過任何美國戰機。

當然，蘇-57在短兵相接的戰鬥中，似乎能幹掉美國頂尖戰機，但由於隱形能力不佳，想要逼近F-35或F-22看來是不太可能。

布朗克說，俄羅斯必然檢視過蘇-57專案，並了解就算升級，甚至研發成熟，它也根本沒有值回票價的潛力。

(中時電子報)