《時來運轉》運彩報報 - 世足冠軍賽投注密技

2018年07月13日 14:06 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018世界盃準決賽落幕，法國與克羅埃西亞雙雙闖進決賽，到底是法國重溫舊夢還是克羅埃西亞首奪冠軍？比利時和英格蘭則斯人獨憔悴，前者錯失隊史首度捧盃的機會，但仍有可能改寫隊史最佳，他們曾在1986年獲得第4名；英格蘭無緣繼1966年後再闖決賽，但也期望能勝過1990年第4名的成績。

這兩場最終決戰到底要怎麼投注？可能是彩迷現在最想問的問題。

先談冠軍賽，法國從小組賽一路走來未嘗敗績，小組賽2勝1和，淘汰賽3連勝，進10球失4球，攻守表現有目共睹。克羅埃西亞小組賽3連勝，包括3：0大勝阿根廷出盡風頭，到了淘汰賽階段則關關難過關關過，3場比賽都是落後扳平，前兩輪PK險勝丹麥和俄羅斯，4強則是延長賽力敵英格蘭，6場比賽共進12球失5球。

雙方都是攻守均衡的隊伍，場均失球數字也是最佳兩隊，可見兩隊打進決賽不是只靠進攻，到了一翻兩瞪眼的淘汰賽階段，防守更是重中之重，看看法國如何鎖死比利時的進攻雙核阿扎和德布勞內，讓比利時的進攻徹底啞火，再度印證了團隊運動裡的一句經典語錄：「進攻贏得比賽，防守贏得冠軍。」

如果你還不相信防守贏得冠軍，那麼讓我們來回顧世界盃自1978年開始有衛星直播以來共10屆的冠軍賽結果（只計算90分鐘+傷停補時），其中有7場比賽的總進球數都低於2.5球，當中包括3場0：0、1場1：0、2場1：1和1場2：0。如果縮小範圍至最近的7屆冠軍賽，更多達6場比賽出現小分，唯一例外是1998年法國以地主之姿3：0大破巴西贏得冠軍。近3屆冠軍賽不僅小分當道，而且雙方愈加謹慎，竟然全都踢成和局，上屆的德國和2010的西班牙都在加時賽攻入致勝球奪冠，2006則進入PK戰才由義大利人搶下冠軍。

法國本屆有4場比賽沒讓對手進球，克羅埃西亞則2場比賽門清，因此法國出現進球的機會應高於克羅埃西亞，在選擇2.5球小分之餘，或許也可以考慮1：0或1：1的正確比數（考慮克羅埃西亞在淘汰賽場場都逼平對手）。

至於季軍戰，向來都是「歡樂一百點」，對於無緣爭冠的兩支球隊來說，3、4名差別並不大，因此球員們在沒有壓力的情況下盡情發揮，都能為球迷奉獻一場高比分的進球大戰，近10屆世界盃的季軍戰全部都是2.5球大分，其中3場2：1、1場3：0，其他6場都在4球或以上。聰明的彩迷相信都知道該怎麼投注了，保守一點選「2.5球」大；有信心可以在「3.5球」大和「4球或以上」的總進球數玩法選擇賠率較高的一個；如果你是「衝組」來個「5球或以上」的正確進球數也無不可，近10屆也曾出現過3場3：2的季軍戰呢。

(中時電子報)