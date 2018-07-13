川普曬金正恩親筆信 專家卻指川金會蜜月結束

2018年07月13日 14:33 中時 王嘉源

金正恩親筆信英譯本。（圖／摘自川普推特）

美國之音（VOA）中文網13日報導說，新加坡川金會後，美朝就落實川金會內容而舉行的談判可謂一波三折。12日北韓缺席韓戰陣亡美軍遺骸談判，不久後川普總統在推特上曬出北韓領導人金正恩給自己的親筆信，強調美朝談判正在取得「偉大進展」。不過，有分析人士認為，川金新加坡會晤「蜜月期」已經結束。

12日華府當地時間12時32分，美國總統川普在推特上曬出北韓領導人金正恩7月6日給他的親筆信，並寫道，「來自北韓金主席的美好信函，正在取得偉大進展。」在給川普的信中，金正恩說，兩人在新加坡的第一次會晤是「有意義的旅程的開端」。他感謝川普總統為改善兩國關係以及落實川金會聯合聲明所作的「積極和非凡的努力。」

金正恩還說，他與川普兩人的「強大意志、真誠努力以及獨特方法」一定會開創美朝關係的新未來。金正恩還希望川普在未來的談判進程中繼續對北韓保持「不變的信任和信心」。在信的最後，金正恩說，他堅信兩人為推進美朝關係的發展而取得的「劃時代進展」一定會讓他們再度會晤。

美國之音指出，川普這次的推文，有可能是為了應對美國人對北韓是否有誠意解決朝鮮半島去核化問題的懷疑。

稍早時候，北韓缺席了韓戰陣亡美軍遺骸談判。美朝原定於12日上午在板門店共同警備區（JSA）舉行工作會議，討論北韓歸還美軍士兵遺骸的方式和日程問題，但朝方未出席。韓聯社的消息說，北韓希望提升會議級別，已經向聯合國軍司令部軍事停戰委員會提議，15日舉行將軍級會談。

更早時候，北韓領導人金正恩更是故意「冷落」到訪的美國國務卿蓬佩奧。7月6日至7日，蓬佩奧訪朝，與北韓就落實朝美聯合聲明的方案進行磋商，結果蓬佩奧卻無法與金正恩碰頭。北韓官方媒體10日的消息暗示，金正恩當時可能是忙於巡視馬鈴薯農場，沒空會見到訪的蓬佩奧。美國有線新聞網（CNN）的消息說，金正恩此前曾承諾接見蓬佩奧。國務院內部傳出消息說，美國官員認為這是糟糕得不能再糟糕的訪問。

此外，蓬佩奧離開平壤後，北韓外交部就斥責美國就無核化提出「流氓般」的要求。關於這一點，南韓總統文在寅表示，這是北韓常見的一種談判策略，他認為談判已經步入正軌，具體的工作談判已經全面啟動。

但美國之音指出，有些人並不這麼看。曾在歐巴馬總統時期擔任負責亞洲和太平洋事務的副助理國務卿丹尼爾·拉塞爾（Daniel Russel）9日在《外交政策》網站發表文章說，蓬佩奧被北韓人公開「訓斥」顯示，川金會新加坡蜜月已經結束。

拉塞爾在文章中說，蓬佩奧斯無法將川金會的聯合聲明變成現實。他說，這個問題其實是由川普政府造成的。其中一個重要問題是川普的鷹派國家安全顧問波頓，因為他給北韓去核化設定了一個無助於事的期限。波頓7月1日說，美国制訂了一項計劃，最終將令北韓在一年內解除其核武器和彈道飛彈計劃，而且，他當時還說，蓬佩奧去北韓就是要討論這一計劃。另外，拉塞爾說，美國情報部門之前的一份報告認為，北韓不打算完全放棄其核武庫並在尋求藏匿現有武器和裝置的方法。這也對蓬佩奧赴朝的談判不利。

拉塞爾說，美朝談判之所以如此艱難，是因為金正恩故意為之，目的是讓美國人在小問題上「冒汗」，這樣就無法顧及更大的「全面、可核實、不可逆轉的去核化（CVID）」問題。

拉塞爾在文中談到，川金會造成的另外一個問題是，美國無法維持對北韓實施「最大限度的制裁」。他說，大陸已經逐步恢復與北韓的往來。不過，最新的報導說，川普政府已經要求聯合國禁止向北韓出口能源產品。美國指認大陸和俄羅斯違反聯合國對北韓的制裁，向北韓出口。

拉塞爾還說，川普出其不意地與北韓進行雙邊會談，已經動搖了美國的可信度。金正恩與首爾、北京以及莫斯科的雙邊接觸，也會令美國不得不降低要求，做出更多讓步。

不過，據美國之音報導，美國智庫新美國安全中心亞太安全項目主任帕特里克·克羅寧（Patrick Cronin），12日在華府智庫韓國經濟研究所舉行的有關「北韓問題下一步」的研討會上說，川金會只是開啟了一系列談判，而出現起伏是談判中的常見現象，應該給予談判一些時間。

他說：「新加坡會談一個月後的進展與我先前的預料差不多。那次會晤只是一系列談判的開始，而不是協議最後的落實，雖然這被宣傳為一種結尾。如果你接受這一種說法，你對後來的發展當然會失望。但是，如果你把它看成是一系列談判的開始，那麼，你就應該知道與北韓進行這麼複雜的談判，會出現這樣那樣的起起伏伏。」

他解釋說，與北韓進行去核談判是個艱鉅的進程，因為這不僅是涉及北韓去核化的問題，同時要處理的還包括和平協議、韓朝關係、與大陸的關係等等。

他還說，當初南韓和美國從4月到6月與北韓開啟的外交之路本來就不穩定，但是卻為外交解決北韓問題提供了一個真正的機會。現在是真正艱難的討價還價的時期。從美國的角度來說，有許多問題要解決，包括在北韓核項目問題上，美國可以獲得什麼？願意放棄多少？以及如何結束戰爭並達成和平協議等？

南韓東國大學北韓研究系的教授金榕炫（Kim Yong-hyun）則表示，美國現在提出的要求，北韓目前還沒有準備好「全面、可核實、不可逆轉地去核 （CVID）」。他說：「北韓沒有準備好CVID，也不願意這麼做。美國應該對北韓提出他們能給出的要求。」

他說，核項目是北韓唯一、也是苦心經營多年的談判籌碼，美國不應該期待北韓輕易立刻放棄核武器。美國首先應該採取措施構建信任和信心機制。要求北韓歸還美軍遺骸、北韓摧毀某處核設施並暫停與南韓的聯合軍演都是正確的步驟。

(中時 )