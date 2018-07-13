NBA》信仰至上！林書豪引用聖經宣告加盟老鷹

林書豪已在自己IG放上自己穿17號老鷹球衣的合成照。(取自林書豪IG)

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中時電子報

就在外界還疑惑林書豪遭籃網交易到老鷹的爆料，林書豪13日選用聖經經文確認跳槽老鷹，他在IG上面PO出自己穿上老鷹17號球衣的合成照，且寫，「你所做的要交託給耶和華，你所謀的就必成立-箴言16：3＃老鷹＃信仰至上」

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其實也難怪林書豪感觸如此深刻，畢竟加盟老鷹的話，將是他8年內的第7支效力球隊，從一開始的勇士，到後來引爆林來瘋的尼克，接著是火箭、湖人、黃蜂與籃網，如今又被交易到了老鷹，能否真正留在老鷹打球也屬未知數。

這更讓林書豪6日PO的推文更顯諷刺，當時他發推表示，「一切正常好無聊，期望改變(Normal is boring. Be different.)！」還跟包含羅素、丁維迪、懷海德等籃網隊友一起跑去觀看夏季聯賽，如今卻要1個人提著行李飛往亞特蘭大了。

林書豪在老鷹的未來，將看老鷹能否趕緊把上季主控薛洛德交易出去，還須觀察豪哥跟今年選來的菜鳥後衛崔楊融合情況，如果一切沒按預期進行，豪哥不僅可能淪為老鷹第3控衛，甚至可能再被老鷹交易出去的機會很大。

只是林書豪這張合成照也有不小「問題」，因為目前穿老鷹17號球衣的人，就是盛傳要被交易的薛洛德，人家都還沒被交易走，豪哥就合成自己穿上17號老鷹球衣照片，難免給人有點喧賓奪主感覺，除非豪哥認為他走定了！

(中時電子報)

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