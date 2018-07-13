爆炸性頭痛昏倒 小心顱內動靜脈畸形

2018年07月13日 14:46 中時 魏怡嘉

27歲的張小姐，某天上班時突然感受到一陣突如其來的爆炸性頭痛、伴隨著劇烈嘔吐，下一秒她就失去意識了，等到醒過來時，人已經在醫院急診室。經過電腦斷層掃瞄的檢查，在她左側的深層大腦發現了中風血塊，進一步做血管攝影，果然在她的左側大腦發現了一個直徑將近4公分的腦血管動靜脈畸形，經質子刀立體定位放射手術治療，且於2年後的追蹤顯示，動靜脈畸形已經完全治癒，肢體神經功能也已經完全康復，沒有留下任何後遺症。

收治張小姐的林口長庚腦腫瘤神經外科主任徐鵬偉表示，這次的破裂出血也造成張小姐右側的神經壓迫，進而導致肢體無力和麻木的現象，由於張小姐的病灶大小已超過傳統光子刀3公分的治療限制，經治療團隊的審慎評估後，決定採用最先進的質子刀立體定位放射手術治療。

徐鵬偉指出，動靜脈畸形是一種先天性的腦血管病變，盛行率約為0.14％，以台灣2300萬人口來看，約有3萬罹病人口數，其亦為造成40歲以下青壯年發生中風的主要原因。腦血管動靜脈畸形如果沒有加以治療的話，每年約有2~4％破裂出血的機率，一旦破裂出血，死亡率達10％，倖存者中也有30~50％會導致突發性劇烈頭痛及局部神經功能障礙、癲癇等永久性的後遺症。

林口長庚質子暨放射治療中心主治醫師白冰清表示，治療動靜脈畸形主要目的就是預防出血性中風，因此當診斷為動靜脈畸形後，多建議積極治療。目前的治療方式，除了開顱手術切除、栓塞外，另一選擇即是放射線手術，而放射線手術又可分為光子刀及質子刀，但若靜脈畸形的大小超過3公分，則不適合使用傳統光子刀進行治療。

白冰清指出，質子刀除了具有現今光子刀非侵入性、精準治療的優點外，其在非治療區域的放射線可以大幅降低，因此可針對位於動靜脈畸形周邊有敏感腦組織，或者體積大小超過3公分，給予足夠的治療劑量，以提高動靜脈畸形治療成功的機會，又不會增加治療後的神經損傷。提醒青壯年年齡層的民眾，若有突發的爆炸性頭痛，建議及早就醫診治，避免延誤治療。

(中時 )