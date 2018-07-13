彰化縣自來水76％地下水 水資源聯盟：應公告水井保持距離

2018年07月13日 14:35 中時 吳敏菁

彰化縣飲用水23％由鄰近縣市支應，76％全仰賴自來水公司汲取縣內地下水，全縣水井約160餘口。（吳敏菁攝）

我們喝的水安全嗎？台灣地區飲用水來源主要仰賴水庫，彰化縣飲用水23%由鄰近縣市支應，76%全仰賴自來水公司汲取縣內地下水，全縣水井約160餘口，台灣水資源保育聯盟13日要求縣府追緝工廠廢水流向；公告取水口保持一定距離，劃設水質水量保護區；彰南或地下水尚未嚴重汙染區域，加強守護並停止當工業區設置，檢討彰化縣國土計畫縣府。

彰化縣自來水公司飲用水抽用水井，每日抽水30萬噸，水井平均深度300米、取水層100米至200米，遍佈本縣各鄉鎮，水中所含物質受原岩土層屬性影響較大，環保局表示，一般淺層外來汙染汙物污染機率很低，並表示，除定期派員監測水源水質及配水用戶端水質外，並敦請自來水公司強化控管水質管理及操作品質，檢驗結果定期公布在彰化縣環保局網站。

並指出，近年抽驗結果無發現有超過飲用水標準，檢測重金屬砷、鉛、鉻、鎘、鋇、銻、鎳、銀、硒、汞、鋁、六價鉻、銦、鉬、鎵、鉈等均符合飲用水水質標準規定，檢驗結。

今天台灣水資源保育聯盟舉辦，「監督縣市國土計畫與飲用水安全系列活動」，要求縣府應查緝工廠廢水流向、追究不法廢水注入地下。並要求縣府應公告飲用水取水口一定距離，未來配合國土計畫盤點彰化縣水資源，商請自來水公司先行調查及評估劃設水質水量保護區之必要性，未來飲用水水源水質保護區或取水口一定距離內地區一經劃設後，該區一定距離內將成為環境敏感地區第一級規範對象；此外，彰南或地下水尚未嚴重汙染區域，應加強守護並停止當工業區設置，檢討彰化縣國土計畫。

環保局表示，近年檢警環合作平台積極清查重金屬高汙染潛勢工廠，並輔導加強汙染防治作業，前年公告「彰化縣東西二、三圳廢水排放種量管制方式」並劃設特定水體總量管制區，去年檢測重金屬項目均已全數符合灌溉用水水質標準。

至於，公告飲用水取水口一定距離，劃設水質水量保護區等將，影響民眾生活甚鉅，彰化縣政府將審慎考量，並同意盤點全縣土地計畫，產業發展用地規劃納入汙染情事考量，水資源利用敏感區納入國土保育地區，促進農業活化生及及確保飲用水水源水質。

(中時 )