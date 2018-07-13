穿越3千年的愛情！她自願被活埋陪葬亡夫

2018年07月13日 14:28 中時電子報 張達智

3000 year old couple found together in Ukrainian grave after she was buried ALIVE with d ead（Update News）

至死不渝的愛真的存在！烏克蘭考古學家發現一對3千年前的史前男女遺骨，女性遺骨呈現環抱男性遺骨的姿勢。考古學家表示，只有生前活埋才能擺出這樣的姿勢，可見她是自願被生葬活埋伴夫！

烏克蘭考古學家近日在捷爾諾波爾（Ternopil）市以南的佩特里基夫(Petrykiv)村，發現了一對史前時代的男女人體遺骨。據英國《每日郵報》報導，專家指出，這對男女是青銅器時代的維斯托斯卡亞文化(Vysotskaya Culture)史前人類。

考古學家班卓夫斯基(Mykola Bandrivsky)相信，這是一個「至死不渝愛的墓穴」。這對遺骨視線相對，額頭相黏，女生把右手墊在男生頭部下方，左手抱著男生，雙腿也緊靠在男生身上。兩人身上都有金屬裝飾品，兩人頭部附近還散落著一些陶器，包括1個碗、 1個罐子和3個杓子。

「青銅器時代晚期的人們相信人類靈魂的永恆生命。」班卓夫斯基指出，「如果這個女性已經死亡才下葬，是不可能擺出這樣的姿勢。」因此他和其他專家都認為，應該是丈夫過世下葬，但妻子不願意再嫁，決定跟老公一起走，於是自願被活埋，並擺出了這個環抱老公的姿勢。

而從女方遺骨狀態研判，她被活埋過程中沒有太多掙扎，可能有事先服毒或喝藥。

(中時電子報)