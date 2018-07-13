穿越3千年的愛情！她自願被活埋陪葬亡夫

烏克蘭考古學家發現一對距今3千年前的男女遺骨，呈現女抱男姿態（圖片來源：East2West News）

友善列印
中時電子報
3000 year old couple found together in Ukrainian grave after she was buried ALIVE with d ead（Update News）

至死不渝的愛真的存在！烏克蘭考古學家發現一對3千年前的史前男女遺骨，女性遺骨呈現環抱男性遺骨的姿勢。考古學家表示，只有生前活埋才能擺出這樣的姿勢，可見她是自願被生葬活埋伴夫！

烏克蘭考古學家近日在捷爾諾波爾（Ternopil）市以南的佩特里基夫(Petrykiv)村，發現了一對史前時代的男女人體遺骨。據英國《每日郵報》報導，專家指出，這對男女是青銅器時代的維斯托斯卡亞文化(Vysotskaya Culture)史前人類。

考古學家班卓夫斯基(Mykola Bandrivsky)相信，這是一個「至死不渝愛的墓穴」。這對遺骨視線相對，額頭相黏，女生把右手墊在男生頭部下方，左手抱著男生，雙腿也緊靠在男生身上。兩人身上都有金屬裝飾品，兩人頭部附近還散落著一些陶器，包括1個碗、 1個罐子和3個杓子。

「青銅器時代晚期的人們相信人類靈魂的永恆生命。」班卓夫斯基指出，「如果這個女性已經死亡才下葬，是不可能擺出這樣的姿勢。」因此他和其他專家都認為，應該是丈夫過世下葬，但妻子不願意再嫁，決定跟老公一起走，於是自願被活埋，並擺出了這個環抱老公的姿勢。

而從女方遺骨狀態研判，她被活埋過程中沒有太多掙扎，可能有事先服毒或喝藥。

(中時電子報)

文章來源：The wife who made the ultimate sacrifice for a 3,000-year loving embrace: Man and woman found together in Ukrainian grave after she was buried ALIVE with her dead husband

川普曬金正恩親筆信 專家卻指川…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。