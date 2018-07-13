台中》林佳龍想再贏21萬票 江啟臣發祭品文對賭萬份雞排

2018年07月13日 14:47 中時 王文吉 、 盧金足

立委江啟臣（右一）對於林佳龍「再贏21萬票」深深不以為然。（王文吉翻攝）

林佳龍臉書引用江啟臣的「萬份雞排」祭品文，針對「21萬票」之說隔空互嗆。（（盧金足翻攝）

台中市長選舉上演口水戰！針對林佳龍接受平面媒體專訪，發出豪語表示「下屆要像這屆再贏21萬票不是不可能！」對手陣營隨即回擊，盧秀燕競選主委江啟臣13日中午在臉書發祭品文，邀林佳龍對賭「若林佳龍贏21萬票，我請吃1萬份博士雞排！」

林佳龍上午前往台中潭子出席開工動土典禮，對於媒體詢問「再贏21萬票」，他表示，這4年來台中的改變大家有目共睹，他早已走遍台中市625里，原縣區的政績經營，目前都維持非常大幅領先，而他與對手都當過市區立委，各有自己經營理念，這部分他會更加努力， 最重要是真正讓市民感受到「現任者是否有做出成績，挑戰者是否有好的主張。」

林佳龍對勝選超自信，擔任盧秀燕競選主委的立委江啟臣在臉書回擊，「霍夫曼的佳龍說贏21萬票也不是不可能，耍狂嗎？我在這邊公開發祭品文，林佳龍贏21萬票，我請1萬份博士雞排，佳龍，要對賭嗎？」

「反正世界盃一開始也有人押北韓奪冠！」江啟臣也在臉書吐槽，佳龍也說過空汙是民眾太敏感，前瞻長照執行六都墊底、六都薪資倒數第一、幼托中心虐童頻傳，「這樣能贏21萬票，我真的該請雞排。」

江啟臣祭品文一出，龍團隊隨即有人噗哧一笑說「江啟臣是臥底助選員吧！」而林佳龍也透過臉書出招，回應「感謝江委員承諾請吃雞排幫我拉票！更重要的是，我們一起努力，讓台中持續進步！」林佳龍還揶揄「但這不是期約賄選吧？到時候可以一起陪發雞排嗎？」

(中時 )